Не нудно, а стильно: 4 способи носити спідницю-олівець із туфлями-човниками

Класичний дует зі спідниці-олівця та вишуканих туфель-човників давно вийшов за межі суворого ділового гардероба. Сьогодні модні експерти радять міксувати ці речі з розслабленим трикотажем, яскравими деталями та верхнім одягом оверсайз, створюючи сучасні міські образи.

У свіжих колекціях провідних брендів спідниця-олівець та туфлі-човники з гострим носком стали головною силою вуличного стилю, пише Vogue. Модні будинки Prada, Bottega Veneta та The Row переосмислили класичний силует, зробивши його більш вільним і пластичним.

Сучасна мода більше не вимагає жорстких рамок та шкільної строгості. Щоб аутфіт мав свіжий вигляд, достатньо замінити звичний сухий піджак на трикотажний джемпер або об'ємну куртку.

Як стильно носити спідницю-олівець восени 2026: дивіться фото

Замість суворих шовкових блуз стилісти пропонують обирати бавовняні футболки або базові топи. Це знижує градус офіційності та додає образу легкої невимушеності.



З чим стильно носити спідницю-олівець / Фото Fashion Agony

Ось кілька прийомів, які допоможуть розставити вишукані акценти:

Гра фактур. Тканини з торочками, бахромою або плисе роблять нижню частину ансамблю динамічною. Соковита палітра. Яскравий джемпер або кольорове взуття здатні миттєво освіжити темну спідницю. Спортивний контраст. Поєднання елегантних човників із курткою в спортивному чи звичайною олімпійкою додає динаміки. Заміна ділової сумки. Замість громіздкої портфельної моделі краще обрати компактну сумку з короткими ручками.



Як стильно поєднувати спідницю-олівець та туфлі-човники / Фото з інстаграму JANINA BUCKMAN

Гострий носок туфель-човників візуально витягує силует, а м'яка лінія спідниці створює жіночну пропорцію. Саме такий баланс чітких ліній та розслабленого верху робить комбінацію доречною як для робочих зустрічей, так і для вечірніх прогулянок.

Обирайте варіації, у яких ви почуваєтеся гармонійно та впевнено. Окрім туфель-човників восени 2026 будемо носити ще кілька стильних варіантів взуття.