Трендові моделі показали й світові дизайнери у своїх осінньо-зимових колекціях. Це взуття дозволяє мати вишуканий вигляд й почуватися комфортно за будь-якої погоди, пише InStyle. Світові модниці вже взяли ці тренди на озброєння, активно комбінуючи їх як із кежуал-денімом, так і з елегантними вечірніми сукнями.

Взуття з контрастним носком (Cap-Toe)

Елегантне взуття з двоколірним дизайном, де мисок виділяється контрастним відтінком, знову перебуває на піку популярності. Цей контрастний носок круто освіжає базовий образ і додає йому родзинки.



Балетки з контрастним носком / Фото з інстаграму TORY BURCH

Джазовки (Jazz Shoes)

Несподіване повернення м'яких шкіряних туфель на шнурівці з танцювальною естетикою стало справжнім ковтком свіжого повітря. Вони чудово заземлюють об'ємний верхній одяг та плісировані мідіспідниці, гарантуючи легкість ходи.



Джазовки стали модним взуттям / Фото Celine

Чоботи до коліна

Класичні високі чоботи – це головний символ осіннього стилю, який ніколи не втрачає актуальності. Вони ідеально пасують до легких суконь, трикотажних спідниць і тренчів, створюючи витончений та пропорційний образ.



Модне взуття на осінь на підборах / Фото з Pinterest

Класичні лофери

Строгі й лаконічні лофери залишаються головною базою сезону, проте цьогоріч їх радять носити поза рамками шкільної чи офісної естетики. Модниці сміливо міксують їх із прозорими фактурами, яскравими пальтами та додатковими деталями.



Лофери на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Я до якісного трендового взуття варто вибрати модну сумку. Ловіть 4 класні моделі сумок, які вже можна купувати.