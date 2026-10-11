Трендовые модели представили и мировые дизайнеры в своих осенне-зимних коллекциях. Эта обувь позволяет выглядеть изысканно и чувствовать себя комфортно в любую погоду, пишет InStyle. Мировые модницы уже взяли эти тренды на вооружение, активно сочетая их как с повседневным денимом, так и с элегантными вечерними платьями.

Обувь с контрастным носком (Cap-Toe)

Элегантная обувь с двухцветным дизайном, где мысок выделяется контрастным оттенком, снова находится на пике популярности. Этот контрастный носок стильно освежает базовый образ и придает ему изюминку.



Балетки с контрастным носком / Фото из инстаграма TORY BURCH

Джазовые туфли (Jazz Shoes)

Неожиданное возвращение мягких кожаных туфель на шнурках с танцевальной эстетикой стало настоящим глотком свежего воздуха. Они прекрасно уравновешивают объемную верхнюю одежду и плиссированные миди-юбки, гарантируя легкость походки.



Джазовые туфли стали модной обувью / Фото Celine

Сапоги до колена

Классические высокие сапоги – это главный символ осеннего стиля, который никогда не теряет актуальности. Они идеально подходят к легким платьям, трикотажным юбкам и тренчам, создавая изящный и пропорциональный образ.



Модная обувь на осень на каблуках / Фото с Pinterest

Классические лоферы

Строгие и лаконичные лоферы остаются главной базой сезона, однако в этом году их рекомендуют носить за пределами школьной или офисной эстетики. Модницы смело сочетают их с прозрачными фактурами, яркими пальто и дополнительными деталями.



Лоферы на осень 2026 / Фото с Pinterest

К качественной трендовой обуви стоит подобрать модную сумку. Ловите 4 классных модели сумок, которые уже можно купить.