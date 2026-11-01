Стильна ревізія: як підготувати шафу до холодів і позбутися зайвого

В українській мові є влучне слово "розмотлошення", і всім нам періодично варто влаштовувати цей процес у власному домі. Напередодні зими це найкраща нагода з'ясувати реальний вміст шафи, зрозуміти, що треба докупити та від чого краще відмовитися назавжди.

Авторка модного блогу Chic Over 50 пише, що позбуватися речей буває складно через емоційну прив'язаність або спогади про витрачені гроші. Проте кошти вже витрачені, а дорогі серцю моменти залишаються з нами навіть без старих речей, тому варто дозволити собі залишити пам'ять і звільнити місце.

Як безболісно навести лад у речах

Для швидкого результату весь гардероб варто розділити на три групи:

одяг для щоденного носіння;

позиції для благодійності;

речі, які час утилізувати.

Усе, що вже не пасує, зносилося або більше не відповідає вашому стилю, слід сміливо прибирати із шафи.



Як провести розмотлошення речей / Magnific

Залишати потрібно лише той одяг, у якому ви відчуваєте впевненість просто зараз і можете скласти з ним щонайменше три комплекти. Головне правило вибору – чесна відповідь на запитання, чи купили б ви цю річ сьогодні для свого актуального способу життя. Не варто зберігати речі "на після схуднення", "колись одягну", "хай ще трохи почекає свого часу, бо якість же хороша". Такі речі варто одразу роздати подружкам чи закинути у кошик благодійності.

Окрему увагу авторка радить приділити аксесуарам, прикрасам, паскам і сумкам, які часто перевантажують полиці. Щоб процес прибирання не перетворювався на втому, розбирайте простір поступово, починаючи лише з однієї шухляди чи конкретної секції.

Продуманий гардероб суттєво полегшує ранкові збори та відкриває простір для дійсно улюблених поєднань. Мета ревізії полягає не в мінімалізмі, а у створенні функціональної бази, що працює на вас щодня.

З тих речей, які у вас залишилися після стильної ревізії, можна спробувати скласти різні образи. Якщо чогось не вистачатиме, то можна сміливо докупити. Щоб знову не купувати речі, які лежатимуть на полиці, варто знати принципи базового гардероба.