Стильная ревизия: как подготовить шкаф к холодам и избавиться от лишнего

Авторка модного блога Chic Over 50 пишет, что избавляться от вещей бывает сложно из-за эмоциональной привязанности или воспоминаний о потраченных деньгах. Однако деньги уже потрачены, а дорогие сердцу моменты остаются с нами даже без старых вещей, поэтому стоит позволить себе сохранить воспоминания и освободить место.

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Как безболезненно навести порядок в вещах

Для быстрого результата весь гардероб стоит разделить на три группы:

одежду для повседневной носки;

вещи для благотворительности;

вещи, которые пора утилизировать.

Все, что уже не подходит, износилось или больше не соответствует вашему стилю, следует смело убирать из шкафа.

Как провести рассортировку вещей / Magnific

Оставлять нужно только ту одежду, в которой вы чувствуете уверенность прямо сейчас и можете составить из нее как минимум три комплекта. Главное правило выбора – честный ответ на вопрос, купили бы вы эту вещь сегодня для своего текущего образа жизни. Не стоит хранить вещи "на после похудения", "когда-нибудь надену", "пусть еще немного подождет своего часа, ведь качество же хорошее". Такие вещи стоит сразу раздать подругам или закинуть в благотворительный контейнер.

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Особое внимание авторка советует уделить аксессуарам, украшениям, ремням и сумкам, которые часто перегружают полки. Чтобы процесс уборки не превращался в утомительную работу, разбирайте пространство постепенно, начиная только с одного ящика или конкретной секции.

Продуманный гардероб существенно облегчает утренние сборы и открывает пространство для действительно любимых сочетаний. Цель ревизии заключается не в минимализме, а в создании функциональной базы, которая работает на вас каждый день.

Из тех вещей, которые у вас остались после стильной ревизии, можно попробовать составить различные образы. Если чего-то не хватает, то можно смело докупить. Чтобы снова не покупать вещи, которые будут лежать на полке, стоит знать принципы базового гардероба.