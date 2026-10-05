Забудьте про шопінг: 5 речей з шафи вашого чоловіка, які зроблять будь-який образ стильнішим

Український дизайнер Андре Тан розкрив несподіваний секрет стильного жіночого образу. Стиліст запропонував жінкам зазирнути до шафи своїх партнерів.

Виявляється, чоловічий одяг приховує справжні модні скарби, які здатні підкреслити жіночність та додати шарму без жодних додаткових витрат. Про це більше Андре Тан розповів у своєму інстаграмі.

Чоловічі речі, які варто мати жінкам у своєму гардеробі

Модельєр цілком впевнений, що сучасний чоловічий гардероб створили не лише для представників сильної статі. За його словами, деякі елементи одягу набагато краще та ефектніше виглядають саме на витонченій жіночій фігурі. Дизайнер виділив п'ять основних речей, які кожній жінці варто негайно інтегрувати у свій повсякденний стиль.

Перша річ, на яку мають звернути увагу жінки, – чоловіча сорочка. Цей універсальний елемент відкриває безліч можливостей для модних експериментів. Андре Тан радить сміливо поєднувати таку сорочку з улюбленими джинсами, обтислими легінсами або ж зухвалою мініспідницею. Крім того, вона чудово працює як другий шар одягу, якщо накинути її безпосередньо поверх стильного топа.

Друга незамінна знахідка – об'ємний чоловічий жакет. Щоб уникнути мішкуватого вигляду, стиліст пропонує додати до нього пояс. Звичайний ремінець вдало підкреслить талію, і ваш образ миттєво набуде вишуканості, гідної подіумів модних домів.

Третім пунктом у цьому переліку є чоловічий ремінь. Цей аксесуар надзвичайно гармонійно доповнює широкі джинси та просторі штани. Також масивний чоловічий пасок має неймовірно стильний вигляд, якщо зав'язати його поверх об'ємного жакета.

Четверта річ, яку стиліст наполегливо рекомендує позичити у коханого, – класичний светр. Дизайнер ділиться секретом ідеальної стилізації: достатньо трохи підкотити рукави, аби відкрити зап'ястя, та додати красиву прикрасу. Такі прості маніпуляції зроблять ваш "лук" набагато крутішим, ніж вигляд моделей на останньому показі бренду Prada.

П'ятим елементом списку стала базова чоловіча футболка. Андре Тан зазначив, що чоловічі футболки зазвичай шиють із щільної тканини, тож вони мають правильний вільний крій та нормальну довжину. Завдяки цим характеристикам така річ виглядає значно дорожче за жіночі аналоги. Адже останні часто втрачають форму та починають жити окремим життям вже після першого ж прання.

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