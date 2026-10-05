Оказывается, мужская одежда таит в себе настоящие модные сокровища, способные подчеркнуть женственность и придать шарм без каких-либо дополнительных затрат. Подробнее об этом Андре Тан рассказал в своем инстаграме.

Мужские вещи, которые стоит иметь женщинам в своем гардеробе

Модельер абсолютно уверен, что современный мужской гардероб создан не только для представителей сильного пола. По его словам, некоторые элементы одежды гораздо лучше и эффектнее смотрятся именно на изящной женской фигуре. Дизайнер выделил пять основных вещей, которые каждой женщине стоит немедленно включить в свой повседневный стиль.

Первая вещь, на которую следует обратить внимание женщинам, – мужская рубашка. Этот универсальный элемент открывает множество возможностей для модных экспериментов. Андре Тан советует смело сочетать такую рубашку с любимыми джинсами, облегающими легинсами или дерзкой мини-юбкой. Кроме того, она прекрасно работает в качестве второго слоя одежды, если накинуть ее прямо поверх стильного топа.

Вторая незаменимая находка – объемный мужской жакет. Чтобы избежать мешковатого вида, стилист предлагает добавить к нему пояс. Обычный ремешок удачно подчеркнет талию, и ваш образ мгновенно обретет изысканность, достойную подиумов модных домов.

Третьим пунктом в этом списке является мужской ремень. Этот аксессуар чрезвычайно гармонично дополняет широкие джинсы и просторные штаны. Также массивный мужской ремень выглядит невероятно стильно, если завязать его поверх объемного жакета.

Четвертая вещь, которую стилист настоятельно рекомендует одолжить у любимого, – классический свитер. Дизайнер делится секретом идеальной стилизации: достаточно слегка закатать рукава, чтобы открыть запястья, и добавить красивое украшение. Такие простые манипуляции сделают ваш "лук" гораздо круче, чем образы моделей на последнем показе бренда Prada.

Пятым элементом списка стала базовая мужская футболка. Андре Тан отметил, что мужские футболки обычно шьют из плотной ткани, поэтому у них правильный свободный крой и нормальная длина. Благодаря этим характеристикам такая вещь выглядит значительно дороже женских аналогов. Ведь последние часто теряют форму и начинают жить своей жизнью уже после первой же стирки.

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