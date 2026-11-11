Тепла багатошаровість: 3 модні способи носити дуту жилетку наприкінці осені

Кінець осені — пора температурних примх. У таких нестабільних умовах дута жилетка стає не просто стильним аксесуаром, а справжнім порятунком для гардеробу. Забудьте про нудні спортивні образи з нульових — сьогодні стьобана жилетка є повноцінним елементом міського шику.

Розповідаємо про три актуальні та гарні варіанти стилізації, які змусять поглянути на цю річ по-новому. Спойлер: буде тепло і стильно.

З чим носити дуту жилетку восени

Поверх теплого светра чи гольфу. Найзвичніший, але від того не менш крутий спосіб – міксувати дуту жилетку з фактурним трикотажем. Головний секрет стильного аутфіту зараз – не обтягувати свій силует.

Верх: обирайте об'ємний светр великої в'язки, затишну водолазку з високою горловиною, теплий кашеміровий костюм або вільний кардиган.

Низ: ідеально пасують прямі або широкі джинси (можна знову згадати про улюблені трендові скінні, але за умови, що верх достатньо вільний), а також шкіряні штани прямого крою.

Взуття та аксесуари: доповніть образ грубими черевиками на тракторній підошві або високими козаками. Додайте об'ємний шарф і сумку-шопер із м'якої шкіри.



Як носити чорну дуту жилетку восени / Фото з інстаграму the.mim___

Поверх пальта чи плаща. Один із найулюбленіших прийомів модниць – надягати жилетку на верхній одяг. Образ має ефектний вигляд, створює складний силует і рятує тоді, коли в улюбленому пальті вже трохи прохолодно.

Верх: надягайте дутий жилет поверх класичного вовняного пальта прямого крою, шкіряного плаща або навіть тренча (якщо погода дозволяє). Грайте на контрастах фактур: гладка шкіра чи щільна вовна чудово поєднуються зі стьобаним нейлоном жилетки.

Низ: лаконічні штани-палаццо, костюмні штани або спідниця міді зі щільного трикотажу.

Взуття та аксесуари: елегантні ботильйони на стійких підборах або челсі на платформі. Завершіть образ сонцезахисними окулярами та структурованою каркасною сумкою через плече.



З чим поєднувати дуту жилетку / Фото з Pinterest

Поверх піджака чи джинсової куртки. Цей варіант створений для тих, хто полюбляє складні багатошарові комбінації та працює в режимі "з корабля на бал".

Верх: використовуйте жилетку як завершальний шар поверх структурованого блейзера (піджака) або улюбленої джинсової куртки. Такий лук має свіжий та динамічний вигляд.

Низ: прямі класичні джинси, стримані штани або навіть вільні кюлоти зі щільними чорними колготками.

Взуття та аксесуари: лофери на товстій підошві з високими шкарпетками або класичні кросівки для розслабленого міського лука. Додайте лаконічну бейсболку та мінімалістичні прикраси.



Дута жилетка з джинсовою курткою та джинсами / Фото з Pinterest

Багатошаровість не раз виручала модниць у прохолодний сезон. Якщо не знаєте, як правильно складати подібні образи, то ця добірка корисних порад саме для вас.