Мінус один розмір без дієт: Андре Тан розкрив 5 секретів як бути стрункішою в одязі
Відомий український дизайнер Андре Тан поділився простими, але дієвими лайфхаками, які допомагають візуально зробити фігуру стрункішою та витонченішою. І для цього модницям не доведеться сидіти на виснажливих дієтах.
У своєму інстаграмі модельєр наголосив, що секрет ідеального силуету полягає не в розмірі одягу, а у вмінні розставляти правильні акценти й підбирати гармонійні фактури. Детальніше про це – пише 24 Канал.
Стильні поради від Андре Тана
За словами Андре Тана, секрет витягнутого силуету ховається у вертикальних лініях. Коли ви одягаєте розстебнуту сорочку, жакет, жилет чи подовжений кардиган, вони формують дві паралельні лінії вздовж тулуба, завдяки чому тіло здається вищим, а весь образ – легшим.
Щоб відвернути увагу від зон у ділянці стегон чи живота, стиліст радить переносити акценти у верхню частину образу. Світлий топ або блуза, помітні сережки, прикраси на шиї та висока зачіска автоматично привертають погляд до обличчя. Саме через це весь силует сприймається значно витонченішим.
Підсилити цей ефект допомагає оголення найтонших частин тіла. Закатані рукава, що відкривають зап'ястя, розстебнутий комір із відкритими ключицями або довжина штанів, яка демонструє щиколотки, додають постаті тендітності та візуально полегшують увесь тулуб.
Окрему увагу український модельєр приділив взуттю, яке має продовжувати лінію ноги. Моделі в тон штанів, колготок або кольору шкіри не ділять силует на частини, через що ноги здаються довшими, а хода – більш граційною.
Наостанок дизайнер радить зважати на матеріал одягу та обирати саме матові тканини. На відміну від сатину чи паєток, які заломлюють світло та додають небажаного об'єму, матові тканини м'яко окреслюють силует і роблять фігуру стрункішою.
Як зауважив Андре Тан раніше, можна також візуально стати вищою без підборів.