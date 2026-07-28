У своєму інстаграмі модельєр наголосив, що секрет ідеального силуету полягає не в розмірі одягу, а у вмінні розставляти правильні акценти й підбирати гармонійні фактури. Детальніше про це – пише 24 Канал.

Стильні поради від Андре Тана

За словами Андре Тана, секрет витягнутого силуету ховається у вертикальних лініях. Коли ви одягаєте розстебнуту сорочку, жакет, жилет чи подовжений кардиган, вони формують дві паралельні лінії вздовж тулуба, завдяки чому тіло здається вищим, а весь образ – легшим.

Модний образ на літо 2026 / Фото з інстаграму Альони Самойленко

Щоб відвернути увагу від зон у ділянці стегон чи живота, стиліст радить переносити акценти у верхню частину образу. Світлий топ або блуза, помітні сережки, прикраси на шиї та висока зачіска автоматично привертають погляд до обличчя. Саме через це весь силует сприймається значно витонченішим.

Як виглядати стрункішою в одязі / Фото з інстаграм-акаунту sokolove.buyer

Підсилити цей ефект допомагає оголення найтонших частин тіла. Закатані рукава, що відкривають зап'ястя, розстебнутий комір із відкритими ключицями або довжина штанів, яка демонструє щиколотки, додають постаті тендітності та візуально полегшують увесь тулуб.

Як стильно одягатися влітку / Фото Pinterest

Окрему увагу український модельєр приділив взуттю, яке має продовжувати лінію ноги. Моделі в тон штанів, колготок або кольору шкіри не ділять силует на частини, через що ноги здаються довшими, а хода – більш граційною.

Як мати стрункий вигляд – поради стилістів / Фото Pinterest

Наостанок дизайнер радить зважати на матеріал одягу та обирати саме матові тканини. На відміну від сатину чи паєток, які заломлюють світло та додають небажаного об'єму, матові тканини м'яко окреслюють силует і роблять фігуру стрункішою.

Стильний образ на літо / Фото Pinterest

Як зауважив Андре Тан раніше, можна також візуально стати вищою без підборів.