Більше жодних помилок у перукарні: ось лайфхак, який допоможе знайти ідеальну стрижку

Ви коли-небудь виходили з перукарні з відчуттям, що омріяна стрижка з картинки має зовсім не такий вигляд, як ви собі планували? Найчастіше це трапляється через те, що ми обираємо зачіску за трендами, не враховуючи власні анатомічні особливості. Нерозуміння своєї форми обличчя та певних доволі простих принципів – головна перешкода на шляху до ідеального образу.

Редакція 24 Каналу зібрала головні підказки та рекомендації від провідних світових стилістів, які допоможуть розібратися у власних пропорціях і знайти варіант стрижки чи зачіски, що підкреслить вашу природну красу.

Як швидко визначити свою форму обличчя

Щоб не вгадувати на око, скористайтеся простим лайфхаком: заберіть волосся назад у тугий хвіст, підійдіть до дзеркала та обведіть контур свого відображення (без урахування вух) змивним маркером або помадою. Також можна зробити чітке селфі та окреслити форму прямо на екрані смартфона.

Аналізуючи пропорції, звертайте увагу на співвідношення довжини та ширини обличчя, виразність вилиць, лоба та лінії підборіддя.



Як визначити свою форму обличчя / фото з інстаграму

Як підібрати вдалу стрижку за формою обличчя

Головне правило стилістів – використовувати волосся як інструмент балансу. Ми або пом'якшуємо гострі кути, або візуально витягуємо круглі форми, наближаючи їх до гармонійного овалу. Тож, враховуйте свою форму:

овальне обличчя. Вважається найбільш збалансованим. Власницям такої форми пасує майже все: від ультракороткого піксі до текстурного каре чи довгих пасом. Головне – орієнтуватися на тип і густоту волосся;



Белла Хадід має овальний тип обличчя / фото з інстаграму

кругле обличчя. Основна мета – візуально витягнути силует та додати висоти. Чудово підійдуть видовжений боб (лоб), зачіски з об'ємом на верхівці, косий поділ та довгі градієнтні пасма нижче підборіддя;



Міла Куніс має круглий тип обличчя / фото з інстаграму

квадратне та прямокутне обличчя. Виразну лінію щелепи та широкий лоб пом'якшують м'які хвилі, каскадні стрижки, текстурні чубчики набік та градуювання біля обличчя. Варто уникати прямих графічних зрізів на рівні підборіддя;



Гейлі Бібер має квадратну форму обличчя / фото з інстаграму

серцеподібне обличчя. Для широкого лоба та звуженого підборіддя ідеально підійдуть чубчики-завіси (curtain bangs), довгі шари, що закінчуються нижче підборіддя, а також об'ємні укладки, які розширюються донизу;



Сабріна Карпентер має обличчя у формі серця / фото з інстаграму

ромбоподібне (діамант). При виразних вилицях і вузькому лобі та підборідді чудово підходять каре до підборіддя, глибокі бічні поділи й ажурні чубчики, що додають об'єму у верхній частині голови.



Меган Фокс має обличчя у формі роба / фото з інстаграму

Пам'ятайте, що будь-які інструкції – це лише орієнтир. Найголовніше в ідеальній зачісці – це ваше відчуття комфорту та впевненості в собі. І не забувайте про регулярний правильний догляд за волоссям. Ось головні помилки, які ми робимо із власним волоссям.