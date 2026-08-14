Який чубчик зробити у 2026 році: 8 наймодніших варіантів

Чубчики залишаються одним із головних б'юті-трендів 2026 року. Цьогоріч стилісти пропонують безліч варіантів – від універсального чубчика-шторки до більш сміливих і рваних форм.

Видання Who What Wear назвало кілька моделей, які особливо популярні цього року. Їх можна спробувати зробити вже зараз або зберегти ці ідеї на осінь.

Так, універсальний чубчик-шторка залишається чудовим вибором для тих, хто хоче освіжити зачіску, але не готовий до радикальних експериментів. Він м'яко обрамляє обличчя, додає волоссю об'єму та не потребує складного укладання. А коли захочеться його відростити, зробити це буде досить легко.

Чубчик-шторка / Фото з інстаграму Peter Lux

Однак у 2026 році на перший план виходить більш сміливий чубчик набік. Він коротший, має більш рвану форму та виглядає навмисно недбало. Такий чубчик зазвичай доходить до брів або вилиць. На відміну від чубчика-шторки, тут немає акценту на ідеально укладених пасмах, що обрамляють обличчя – головне створити чітку форму та додати образу характеру.

Які ще чубчики в тренді у 2026 році

Gucci bangs – довгий текстурований чубчик, який доходить приблизно до брів і плавно переходить у пасма біля обличчя. Він нагадує чубчик у стилі Бріжит Бардо, але має трохи більш скуйовджений вигляд. Саме такий варіант нещодавно носила Демі Мур.

Демі Мур з Gucci bangs / Фото з інстаграму Dimitris Giannetos

Wispy bangs – легкий і тонкий чубчик трохи вище брів, розділений на окремі пасма. Він особливо добре підходить власницям густого волосся, оскільки додає текстури, але не обтяжує зачіску.

Wispy bangs / Скриншот з відео @jisu_sunny

Кучерявий чубчик – довший багатошаровий варіант, який підлаштовується під природну структуру волосся. Кучері не намагаються випрямити чи укласти у чітку форму – навпаки, їм дозволяють природно спадати на лоб. Водночас при такій стрижці важливо враховувати усадку: після висихання кучері стають коротшими.

Кучерявий чубчик / Фото з інстаграму Brittany Minetti

Birkin bangs – тонкий чубчик до брів у стилі 1960-х. Це вже класичний варіант, який особливо пасує витягнутій формі обличчя, оскільки візуально робить його коротшим і допомагає створити баланс. Також він добре підходить тонкому волоссю, додаючи йому рухливості без зайвого об'єму.

Shaggy bangs – довгий скуйовджений чубчик, який спадає на очі. Він має зухвалий рок-н-рольний вигляд і не потребує ідеального укладання. Навпаки, чим недбаліше він лежить, тим кращий вигляд має.

Shaggy bangs / Фото з інстаграму HIRO OCHI

До речі, раніше ми розповідали, що мінічубчик стане одним із головних трендів осені 2026 року. Це вже значно сміливіший варіант для тих, хто готовий до кардинальних змін у зовнішності.