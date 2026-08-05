Короткий чубчик вище брів робить образ незвичним, додає йому характеру та одразу привертає увагу до очей. Він пасує до різних стрижок: класичного каре, довгого волосся і навіть короткої піксі, як пише видання VOGUE.

Як носити мінічубчик?

Мінічубчик одразу стає головним акцентом зачіски, тому важливо, щоб він гармонійно поєднувався із загальним образом. Найкраще він має вигляд із легкими хвилями, м'якими пасмами або рівним каре.

Що стосується укладки, не обов'язково робити чубчик ідеально гладким. Навпаки, легка недбалість і природний об'єм зараз мають сучасніший та стильніший вигляд. Оскільки мінічубчик відкриває лоб і привертає увагу до очей та брів, варто подбати про їхній акуратний вигляд.

Для повсякденних образів макіяж краще залишити легким і природним – тоді саме зачіска стане родзинкою образу.

При цьому головне правило мінічубчика – носити його впевнено. Саме ця деталь здатна зробити навіть найпростішу зачіску або образ більш стильними та ефектними.

До речі, раніше ми ділилися простим лайфхаком, який допоможе визначитися з ідеальною стрижкою.