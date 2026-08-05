Короткая челка выше бровей делает образ необычным, придает ему характер и сразу привлекает внимание к глазам. Она подходит к различным стрижкам: классическому каре, длинным волосам и даже короткой пикси, как пишет издание VOGUE.

Как носить мини-челку?

Мини-челка сразу становится главным акцентом прически, поэтому важно, чтобы она гармонично сочеталась с общим образом. Лучше всего она смотрится с легкими волнами, мягкими прядями или ровным каре.

Что касается укладки, не обязательно делать челку идеально гладкой. Наоборот, легкая небрежность и естественный объем сейчас выглядят более современно и стильно. Поскольку мини-челка открывает лоб и привлекает внимание к глазам и бровям, стоит позаботиться об их аккуратном виде.

Для повседневных образов макияж лучше сделать легким и естественным – тогда именно прическа станет изюминкой образа.

При этом главное правило мини-челки – носить ее уверенно. Именно эта деталь способна сделать даже самую простую прическу или образ более стильными и эффектными.

Кстати, ранее мы делились простым лайфхаком, который поможет определиться с идеальной стрижкой.