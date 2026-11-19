Зима вже не за горами, тож саме час подумати про оновлення гардероба до холодного сезону. Дизайнер Андре Тан поділився добіркою речей, які будуть актуальними взимку 2026–2027 років.

У новому дописі в інстаграмі модельєр показав, на які моделі верхнього одягу, взуття та аксесуари варто звернути увагу. Ці речі легко інтегрувати в гардероб, і з ними навіть найпростіші зимові образи виглядатимуть цікавіше.

Пальто в естетиці 90-х

Одним із варіантів для зимового гардероба Андре Тан назвав пальто в стилі 90-х. Для таких моделей характерні подовжений крій, чітка лінія плечей і відсутність зайвого декору. Дизайнер радить звернути увагу на однобортні пальта з вовни в чорному, графітовому, шоколадному та карамельному кольорах. Вони добре поєднуються як із класичними костюмами, так і з джинсами чи трикотажним одягом.

Образ із пальтом довжини максі / Фото з інстаграм-сторінки sandra_ezenva

Шуба зі штучного хутра

Ще один варіант теплого верхнього одягу – об'ємна шуба зі штучного хутра. Цієї зими варто придивитися до моделей із довгим ворсом, широкими комірами й вінтажним характером. За словами дизайнера, особливо актуальними будуть моделі в естетиці 70-х. Таку шубу краще поєднувати з простішими речами, щоб саме верхній одяг залишався головним акцентом образу.

Образ із шубою / Фото з інстаграм-сторінки freyakillin

Куртка з хутряним коміром

Якщо хочеться додати до гардероба щось менш класичне, варто звернути увагу на куртки з хутряними деталями. Зокрема, актуальними будуть моделі зі шкіри та овчини, а також варіанти з масивними комірами й акцентом на плечах. Така куртка сама по собі привертає увагу, тому її можна сміливо поєднувати навіть зі звичайними джинсами та базовим светром.

Куртка з хутряним коміром / Фото з інстаграм-сторінки julya_furs

Високі чоботи

Серед взуття дизайнер виділив високі чоботи – до коліна або вище. У моді будуть моделі з гладкої шкіри та замші, з витягнутим силуетом і мінімалістичним дизайном. Таке взуття можна носити зі спідницями міді, трикотажними сукнями або вузькими штанами, заправленими всередину чобіт.

Образ із високими чоботами / Фото з інстаграм-сторінки lilysloanes

Фактурний трикотаж

Не менш важливою частиною зимового гардероба залишається теплий трикотаж. Цього сезону варто придивитися до светрів і джемперів об'ємної в'язки, моделей із високими комірами та м'яким силуетом. Андре Тан радить обирати вовну, кашемір або якісні суміші. Такий одяг можна поєднувати з денімом, шкіряними речами та одягом із гладких тканин.

Трикотажний костюм / Фото з інстаграм-сторінки warrmi.us

Капор або об'ємний шарф

Завершити зимовий образ допоможуть теплі аксесуари. Зокрема, дизайнер звернув увагу на об'ємні шарфи та капори, які не лише захищають від холоду, а й додають образу виразності. Об'ємний шарф додає образу фактурності, а капор красиво обрамляє обличчя. Обидва варіанти особливо вдало поєднуються з пальтами простого крою.

Образ з об'ємним шарфом / Фото з інстаграм-сторінки irish.ua

До цього Андре Тан назвав 5 моделей сумок, які ідеально доповнять зимові образи.