Поки не настали морози: Андре Тан назвав 6 речей, які вже варто купити на зиму
Зима вже не за горами, тож саме час подумати про оновлення гардероба до холодного сезону. Дизайнер Андре Тан поділився добіркою речей, які будуть актуальними взимку 2026–2027 років.
У новому дописі в інстаграмі модельєр показав, на які моделі верхнього одягу, взуття та аксесуари варто звернути увагу. Ці речі легко інтегрувати в гардероб, і з ними навіть найпростіші зимові образи виглядатимуть цікавіше.
Пальто в естетиці 90-х
Одним із варіантів для зимового гардероба Андре Тан назвав пальто в стилі 90-х. Для таких моделей характерні подовжений крій, чітка лінія плечей і відсутність зайвого декору. Дизайнер радить звернути увагу на однобортні пальта з вовни в чорному, графітовому, шоколадному та карамельному кольорах. Вони добре поєднуються як із класичними костюмами, так і з джинсами чи трикотажним одягом.
Шуба зі штучного хутра
Ще один варіант теплого верхнього одягу – об'ємна шуба зі штучного хутра. Цієї зими варто придивитися до моделей із довгим ворсом, широкими комірами й вінтажним характером. За словами дизайнера, особливо актуальними будуть моделі в естетиці 70-х. Таку шубу краще поєднувати з простішими речами, щоб саме верхній одяг залишався головним акцентом образу.
Куртка з хутряним коміром
Якщо хочеться додати до гардероба щось менш класичне, варто звернути увагу на куртки з хутряними деталями. Зокрема, актуальними будуть моделі зі шкіри та овчини, а також варіанти з масивними комірами й акцентом на плечах. Така куртка сама по собі привертає увагу, тому її можна сміливо поєднувати навіть зі звичайними джинсами та базовим светром.
Високі чоботи
Серед взуття дизайнер виділив високі чоботи – до коліна або вище. У моді будуть моделі з гладкої шкіри та замші, з витягнутим силуетом і мінімалістичним дизайном. Таке взуття можна носити зі спідницями міді, трикотажними сукнями або вузькими штанами, заправленими всередину чобіт.
Фактурний трикотаж
Не менш важливою частиною зимового гардероба залишається теплий трикотаж. Цього сезону варто придивитися до светрів і джемперів об'ємної в'язки, моделей із високими комірами та м'яким силуетом. Андре Тан радить обирати вовну, кашемір або якісні суміші. Такий одяг можна поєднувати з денімом, шкіряними речами та одягом із гладких тканин.
Капор або об'ємний шарф
Завершити зимовий образ допоможуть теплі аксесуари. Зокрема, дизайнер звернув увагу на об'ємні шарфи та капори, які не лише захищають від холоду, а й додають образу виразності. Об'ємний шарф додає образу фактурності, а капор красиво обрамляє обличчя. Обидва варіанти особливо вдало поєднуються з пальтами простого крою.
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