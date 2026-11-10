Андре Тан назвав 5 моделей сумок, які ідеально доповнять зимовий пуховик

Про це детальніше стиліст розповів у своєму інстаграмі. Ці сумки матимуть дорогий та елегантний вигляд навіть з пуховиком.

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Ідеальні сумки на зиму 2027 року

Першою дизайнер назвав сумку-тоут, яку він сам дуже любить. Ця велика структурована модель без зайвого декору має дорогий та статусний вигляд. За словами стиліста, вона не лише додасть шику вашому зимовому образу, а й вмістить усе необхідне: від косметички до всіх життєвих проблем.

Яку сумку купити на зиму 2027 / Фото Pinterest

Наступна стильна знахідка – сумка-півмісяць. Це м'який, округлий та дуже жіночний аксесуар, який ідеально пасує як до класичних пальт, так і до об'ємних пуховиків.

Стильна сумка на зиму / Фото з інстаграму @encanto.bags.and.you

Третій актуальний варіант – витягнута сумка-багет. На думку фахівця, саме цей фасон допомагає мати стрункіший вигляд. Елегантна форма, мінімум деталей та максимальний стиль роблять її чудовим вибором для зимового гардероба. До речі, найкращі сумки-багети, за словами Андре Тана, створює бренд Fendi.

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Сумка-багет на зиму 2027 / Фото з інстаграму @ame.bagsss

Для прихильниць розслаблених образів стиліст радить приміряти м'яку сумку через плече. Вона має трохи недбалий, але дуже стильний вигляд. Головне правило при виборі такої моделі – достатньо довга ручка, щоб сумка вільно висіла, а не застрягала під пахвою через об'ємний зимовий одяг.

Яку сумку носити взимку / Фото з інстаграму @leonchenko.women

Завершує модну добірку шкіряна сумка-кросбоді. Це ідеальний варіант для тих, хто полюбляє тримати в одній руці каву, а в іншій – телефон. Модельєр порекомендував обирати сумки середнього розміру з регульованим ремінцем, щоб їх було зручно носити поверх пуховика.

Шкіряна сумка-кросбоді / Фото з інстаграму @lucky_hand_made_ua

А якщо ви шукаєте культову сумку, яка завжди буде в тренді, зверніть увагу на модель Prada Bonnie. Нині вона перебуває на піку популярності серед зірок, проте завдяки вивіреному дизайну назавжди залишиться позачасовою класикою.