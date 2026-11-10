Lady 24
Lady 24
Live
Просмотров: Время чтения: 2 мин

Андре Тан назвал 5 моделей сумок, которые идеально дополнят зимний пуховик

Влада Пономарева
Модная сумка на зиму 2027 года

Модная сумка на зиму 2027 года / Фото с Pinterest

Объемные пуховики, которые так хорошо защищают от морозов, часто делают образ громоздким, и подобрать к ним удачные аксессуары бывает сложно. Известный украинский модельер Андре Тан решил помочь женщинам и назвал идеальные модели сумок.

Об этом стилист подробнее рассказал в своем инстаграме. Эти сумки будут выглядеть дорого и элегантно даже с пуховиком.

 
Adv

Идеальные сумки на зиму 2027 года

Первой дизайнер назвал сумку-тоут, которую он сам очень любит. Эта большая структурированная модель без лишнего декора выглядит дорого и статусно. По словам стилиста, она не только добавит шика вашему зимнему образу, но и вместит все необходимое: от косметички до всех жизненных проблем.

Какую сумку купить на зиму 2027 года / Фото Pinterest

Следующая стильная находка – сумка в форме полумесяца. Это мягкий, округлый и очень женственный аксессуар, который идеально подходит как к классическим пальто, так и к объемным пуховикам.

Стильная сумка на зиму / Фото из инстаграма @encanto.bags.and.you

Третий актуальный вариант – удлиненная сумка-багет. По мнению специалиста, именно этот фасон помогает визуально выглядеть стройнее. Элегантная форма, минимум деталей и максимум стиля делают ее отличным выбором для зимнего гардероба. Кстати, лучшие сумки-багеты, по словам Андре Тана, создает бренд Fendi.

Реклама
Сумка-багет на зиму 2027 / Фото из инстаграма @ame.bagsss

Для поклонниц непринужденных образов стилист советует примерить мягкую сумку через плечо. Она выглядит немного небрежно, но очень стильно. Главное правило при выборе такой модели – достаточно длинная ручка, чтобы сумка свободно свисала, а не застревала под мышкой из-за объемной зимней одежды.

Какую сумку носить зимой / Фото из инстаграма @leonchenko.women
Завершает модную подборку кожаная сумка-кроссбоди. Это идеальный вариант для тех, кто любит держать в одной руке кофе, а в другой – телефон. Модельер порекомендовал выбирать сумки среднего размера с регулируемым ремешком, чтобы их было удобно носить поверх пуховика.
Кожаная сумка-кроссбоди / Фото из инстаграма @lucky_hand_made_ua

А если вы ищете культовую сумку, которая всегда будет в тренде, обратите внимание на модель Prada Bonnie. Сейчас она находится на пике популярности среди звезд, однако благодаря выверенному дизайну навсегда останется вневременной классикой.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv