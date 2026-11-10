Андре Тан назвал 5 моделей сумок, которые идеально дополнят зимний пуховик

Модная сумка на зиму 2027 года / Фото с Pinterest
Объемные пуховики, которые так хорошо защищают от морозов, часто делают образ громоздким, и подобрать к ним удачные аксессуары бывает сложно. Известный украинский модельер Андре Тан решил помочь женщинам и назвал идеальные модели сумок.
Об этом стилист подробнее рассказал в своем инстаграме. Эти сумки будут выглядеть дорого и элегантно даже с пуховиком.
Идеальные сумки на зиму 2027 года
Первой дизайнер назвал сумку-тоут, которую он сам очень любит. Эта большая структурированная модель без лишнего декора выглядит дорого и статусно. По словам стилиста, она не только добавит шика вашему зимнему образу, но и вместит все необходимое: от косметички до всех жизненных проблем.
Следующая стильная находка – сумка в форме полумесяца. Это мягкий, округлый и очень женственный аксессуар, который идеально подходит как к классическим пальто, так и к объемным пуховикам.
Третий актуальный вариант – удлиненная сумка-багет. По мнению специалиста, именно этот фасон помогает визуально выглядеть стройнее. Элегантная форма, минимум деталей и максимум стиля делают ее отличным выбором для зимнего гардероба. Кстати, лучшие сумки-багеты, по словам Андре Тана, создает бренд Fendi.
Для поклонниц непринужденных образов стилист советует примерить мягкую сумку через плечо. Она выглядит немного небрежно, но очень стильно. Главное правило при выборе такой модели – достаточно длинная ручка, чтобы сумка свободно свисала, а не застревала под мышкой из-за объемной зимней одежды.
А если вы ищете культовую сумку, которая всегда будет в тренде, обратите внимание на модель Prada Bonnie. Сейчас она находится на пике популярности среди звезд, однако благодаря выверенному дизайну навсегда останется вневременной классикой.
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