В новом сезоне мировые стилисты советуют делать ставку на выразительные акценты, которые контрастируют с мягким осенним трикотажем. Именно сумка с тиснением под крокодила и других рептилий стала фаворитом модных экспертов, ведь она мгновенно поднимает любой наряд на новый уровень элегантности.

Секрет такого аксессуара заключается в уникальной игре света и глубине фактуры. Легкий глянцевый блеск и рельефный узор создают изысканный визуальный объем, которого часто не хватает монохромным или базовым нарядам.



Самая трендовая сумка осени 2026 года / Фото Toteme

Даже самая простая комбинация из лаконичного свитера оверсайз и классических джинсов приобретает сдержанный и престижный вид благодаря одной четкой детали. Текстурированная кожа придает аутфиту ощущение продуманности без лишних усилий. Кстати, мировые бренды предлагают немало моделей из экокожи, которые выглядят не менее качественно и элегантно.

На подиумах сезона осень-зима 2026 дизайнеры показали множество вариаций этого тренда. Модный дом Chanel скомбинировал сумки с эффектом крокодиловой кожи с нежными платьями и фирменным твидом, подчеркнув женственность силуэтов.

Бренд Bottega Veneta выбрал оливково-зеленую глянцевую модель в качестве контраста к темному строгому тейлорингу. Дизайнеры Tory Burch и Gabriela Hearst соединили четкие геометрические и мягкие формы с непринужденной повседневной одеждой, а Michael Kors сделал ставку на глубокие винные оттенки.

Для поклонниц чистого минимализма бренды Stella McCartney и Khaite предложили лаконичные клатчи, которые идеально дополняют сдержанные и выверенные ансамбли.

Модная сумка Khaite с тиснением на осень: смотрите фото

С чем и как стилизовать сумку с тиснением

Этот аксессуар удивительно универсален и легко вписывается в гардероб женщин любого возраста. Для офисных будней подойдет вместительная сумка-тоут или структурированная модель с короткими ручками, которая безупречно сочетается с деловыми костюмами, шерстяными пальто и тренчами.

Настоящим фаворитом модных инсайдеров этой осенью стали удлиненные клатчи вместительного формата. Носите их под мышкой вместе с минималистичным трикотажем, юбками миди или непринужденным денимом.



Модный клатч с тиснением Stella McCartney / Фото с сайта бренда

Что касается цветовой гаммы, то универсальным выбором остается черный, однако глубокий шоколадный, бордовый, изумрудный и теплый серо-бежевый оттенки выглядят не менее эффектно.

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