У новому сезоні світові стилісти радять робити ставку на виразні акценти, які працюють на контрасті з м'яким осіннім трикотажем. Саме сумка з тисненням під крокодила та інших рептилій стала фаворитом модних експертів, адже вона миттєво підносить будь-який комплект на новий рівень елегантності.

Секрет такого аксесуара полягає в унікальній грі світла та глибині фактури. Легкий глянцевий блиск і рельєфний візерунок створюють вишуканий візуальний об'єм, якого часто бракує монохромним або базовим комплектам.



Найтрендовіша сумка осені 2026 / Фото Toteme

Навіть найпростіша комбінація з лаконічного светра оверсайз та класичних джинсів набуває зібраного й статусного вигляду завдяки одній чіткій деталі. Текстурна шкіра дарує відчуття продуманості аутфіту без зайвих зусиль. До речі, світові бренди пропонують чимало моделей з екошкіри, які мають не менш якісний та елегантний вигляд.

На подіумах сезону осінь-зима 2026 дизайнери показали безліч варіацій цього тренду. Модний дім Chanel скомбінував сумки з ефектом крокодилячої шкіри з ніжними сукнями та фірмовим твідом, підкресливши жіночність силуетів.

Бренд Bottega Veneta обрав оливково-зелену глянцеву модель як контраст до темного строгого тейлорингу. Дизайнери Tory Burch та Gabriela Hearst поєднали чіткі геометричні й м'які форми з розслабленим повсякденним одягом, а Michael Kors зробив ставку на глибокі винні відтінки.

Для прихильниць чистого мінімалізму бренди Stella McCartney та Khaite запропонували лаконічні клатчі, які ідеально доповнюють стримані й вивірені ансамблі.

Модна сумка Khaite з тисненням на осінь: дивіться фото

З чим і як стилізувати сумку з тисненням

Цей аксесуар дивовижно універсальний і легко інтегрується в гардероб жінок будь-якого віку. Для офісних буднів підійде місткий тоут або структурована модель із короткою ручкою, яка бездоганно пасує до ділових костюмів, вовняних пальт та тренчів.

Справжнім фаворитом модних інсайдерів цієї осені стали видовжені клатчі місткого формату. Носіть їх під пахвою разом із мінімалістичним трикотажем, спідницями міді або невимушеним денімом.



Модний клатч з тисненням Stella McCartney / Фото з сайту бренду

Що стосується колірної гами, то універсальним вибором залишається чорний, проте глибокий шоколадний, бордовий, смарагдовий та теплий сіро-бежевий відтінки мають не менш ефектний вигляд.

Ловіть до трендової сумки добірку модних тенденцій з Тижня моди в Парижі, які яскраво показали модниці на його вулицях.