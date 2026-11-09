Ідеальна інвестиція в гардероб: світові зірки обирають цю культову сумку

Серед аксесуарів з'явився новий фаворит, який експерти Vogue називають найбажанішою сумкою 2026 року. Модель Prada Bonnie стрімко підкорила зірок, які обирали її для своїх повсякденних аутфітів. Завдяки гармонійному поєднанню ретроестетики й абсолютної практичності ця сумка стала однією з найпопулярніших на сьогодні.

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Ця модель має видовжений прямокутний силует формату east-west, натхненний естетикою 1990-х років. Сумка виконана з м'якої шкіри з ефектом делікатного зістарення, доповнена геометричним стебнуванням, акуратними пряжками та фірмовим лаконічним трикутником Prada. Аксесуар оснащений надійною застібкою-блискавкою, внутрішніми відділеннями та знімним ременем, що дозволяє носити його як у руках, так і на плечі.

Селена Гомес із сумкою Prada Bonnie / Getty Images

Модель представлена одразу в кількох розмірах – від мініформату до містких варіантів XXL та у кількох кольорах. Особливу увагу стилісти радять звернути на версію medium, яка ідеально підходить для ділового гардероба. У неї легко вміщуються щоденник, косметичка, ноутбук та всі необхідні дрібниці, при цьому сумка зберігає витончену форму.

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Сумка Prada Bonnie знову в моді: дивіться фото

Світові знаменитості вже активно інтегрують новинку у власні стильні луки: Белла Хадід комбінує замшеву та шкіряну оверсайз-версії з прямими джинсами та шкірянками, Селена Гомес обирає глянцеву чорну модель для мінімалістичних міських виходів, Ейлін Гу стилізує ніжну рожеву мінісумку з діловим костюмом, а Мод Апатоу носить містку версію з романтичною сукнею.

Огляд сумки Prada Bonnie: дивіться відео

Така універсальність доводить, що продумані аксесуари здатні легко адаптуватися під будь-який ритм життя та персональний стиль. Щодо кольорів сумок, то ця осінь також диктує свої правила. Ось кілька трендових кольорів цього практичного аксесуара.