Звичайно, простіше купити одну чорну сумку, яка підійде під ваше, напевно ж, чорне взуття. Проте розбавити осінні образи можна іншими глибокими насиченими та благородними тонами. А для більш сміливих дівчат знайдуться дещо яскравіші варіанти.

Стигла вишня (Black cherry)

Це більш виразна альтернатива звичному бордовому: тут червоний підтон максимально глибокий, темний та благородний. Сумка у кольорі стиглої вишні має дорогий вигляд та створює розкішний тандем із сірим графітом, класичним чорним і шоколадним. Тобто вона класно підійде під ваше осіннє взуття.



Сумка кольору стиглої вишні на осінь / Фото з Pinterest

Глибокий синій (Midnight blue)

Насичений темно-синій відтінок, який, на перший погляд, можна сплутати з чорним, поки на нього не впаде денне світло. Він ідеально пасує під денім, сірі костюмні тканини, а також гарно розкривається у дуеті з бежевими та молочними пальтами.



Темно-синя сумка на осінь 2026 / Фото з Pinterest

М'який срібний та хром

Модниці вже давно носять металік у повсякденному житті. Невелика срібляста сумка додасть потрібного глянцю та грайливості вашим осіннім аутфітам й чудово доповнить комплект з об'ємного светра та улюблених джинсів.



Срібляста сумка на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Міцний еспресо

Якщо здавалося, що коричнева палітра себе вичерпала, то глибокий відтінок міцної кави доводить протилежне. Великий шкіряний тоут у кольорі еспресо стане ідеальним супутником для роботи, створюючи статусний ансамбль із молочними, бордовими й бежевими тонами.



Модні кольори сумок на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Оливковий

Оливковий відтінок – це баланс між ніжним кольоровим акцентом і спокійною базою, яка не набридає. Він має доволі шляхетний вигляд у поєднанні з денімом, затишними молочними светрами, а для вечора чудово міксується з темно-коричневим та золотими прикрасами.



Оливкова сумка в моді восени 2026 / Фото з Pinterest

Цього сезону стилісти наполегливо рекомендують нам гратися з кольорами, тому і джинси пропонують купувати яскравих та цікавих відтінків.