Конечно, проще купить одну черную сумку, которая подойдет к вашей наверняка черной обуви. Однако разнообразить осенние образы можно и другими глубокими, насыщенными и благородными оттенками. А для более смелых девушек найдутся и более яркие варианты.

Спелая вишня (Black cherry)

Это более выразительная альтернатива привычному бордовому: здесь красный подтон максимально глубокий, темный и благородный. Сумка цвета спелой вишни выглядит дорого и создает роскошный тандем с серым графитом, классическим черным и шоколадным. То есть она отлично подойдет к вашей осенней обуви.



Сумка цвета спелой вишни на осень / Фото с Pinterest

Глубокий синий (Midnight blue)

Насыщенный темно-синий оттенок, который, на первый взгляд, можно спутать с черным, пока на него не падет дневной свет. Он идеально сочетается с денимом, серыми костюмными тканями, а также прекрасно смотрится в дуэте с бежевыми и молочными пальто.



Темно-синяя сумка на осень 2026 / Фото с Pinterest

Мягкий серебристый и хром

Модницы уже давно носят металлик в повседневной жизни. Небольшая серебристая сумка придаст нужного блеска и игривости вашим осенним нарядам и прекрасно дополнит комплект из объемного свитера и любимых джинсов.



Серебристая сумка на осень 2026 / Фото с Pinterest

Крепкий эспрессо

Если казалось, что коричневая палитра исчерпала себя, то глубокий оттенок крепкого кофе доказывает обратное. Большая кожаная сумка-тоут цвета эспрессо станет идеальным спутником для работы, создавая стильный ансамбль с молочными, бордовыми и бежевыми оттенками.



Модные цвета сумок на осень 2026 / Фото с Pinterest

Оливковый

Оливковый оттенок – это баланс между нежным цветовым акцентом и спокойной базой, которая не надоедает. Он выглядит довольно элегантно в сочетании с денимом, уютными молочными свитерами, а для вечера прекрасно сочетается с темно-коричневым и золотыми украшениями.



Оливковая сумка в моде осенью 2026 года / Фото с Pinterest

В этом сезоне стилисты настоятельно рекомендуют нам играть с цветами, поэтому и джинсы предлагают покупать ярких и интересных оттенков.