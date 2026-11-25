Стильний та модний вигляд – це не завжди про великі гроші, дорогі бренди та найсвіжіші новинки. Достатньо придивитися до відомих модниць: вони легко створюють бездоганні образи, комбінуючи речі з мас-маркету чи вінтаж із базовим гардеробом без захмарних витрат.

Стилістка Галина Денисюк каже, що для створення гармонійного базового гардероба не обов’язково мати великий бюджет. Насамперед варто зрозуміти власний спосіб життя, особливості фігури та потреби, а вже потім планувати покупки.



Стилістка Галина Денисюк дала поради щодо гардероба / Фото з інстаграму galina_denisiuk_

Галина радить починати не з магазинів, а з ревізії власної шафи. Часто проблема полягає не в нестачі одягу, а в тому, що людина не знає, як правильно поєднувати наявні речі. Також експертка радить не витрачати значні суми на швидкоплинні тренди. Якщо річ буде актуальною лише один сезон, нема потреби купувати її в дорогому сегменті. Не варто й переплачувати виключно за логотип. Водночас на деяких категоріях одягу економити не рекомендується.



Стилістка радить не витрачати багато грошей на базовий гардероб / Фото з інстаграму galina_denisiuk_

Я не радила б економити на якості взуття, верхнього одягу та базових речей, які ви носите найчастіше. Але навіть тут висока ціна не завжди гарантує якість. Потрібно звертати увагу на матеріали, пошиття, посадку та комфорт,

– наголошує стилістка.

Окрему увагу вона радить приділяти правильному розміру. Навіть найдорожчий жакет не матиме гарного вигляду, якщо неправильно сидить на фігурі. Головний принцип Галини – краще мати менше речей, але тих, які справді подобаються, часто використовуються та легко поєднуються між собою.

Помилки, які можуть зіпсувати навіть дорогий образ

Навіть люксові речі не гарантують елегантного вигляду. Однією з найпоширеніших помилок Галина Денисюк називає неправильну посадку одягу. Занадто тісні речі, невдалий об’єм або порушені пропорції можуть зіпсувати загальне враження незалежно від вартості гардероба.

Інша проблема – бажання вдягнути все найкраще одночасно. Дорога сумка, масивні прикраси, яскраве взуття та великі логотипи можуть конкурувати між собою, замість того щоб доповнювати образ.

Не менш важливий і догляд за речами. Ковтунці на светрі, неохайний вигляд взуття чи зім’ятий одяг здатні зіпсувати навіть дорогий комплект. Щоб мати елегантний вигляд без значних витрат, стилістка радить звертати увагу на охайність, пропорції, поєднання кольорів і фактур. Наприклад, прості джинси, біла сорочка, ремінь і вдало підібране взуття можуть стати основою стильного повсякденного образу.



Базовий образ з джинсами та жакетом / Фото з інстаграму melodiebanfield

Водночас Галина наголошує, що елегантність не обов’язково означає стриманість чи мінімалізм. Яскраві кольори, принти та сміливі поєднання також можуть мати гармонійний вигляд, якщо відповідають особистості людини.

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