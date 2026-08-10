Забудьте про вершковий жовтий: у моді новий пастельний відтінок, який личить усім

Ніжний вершково-жовтий відтінок, який тривалий час утримував статус головного фаворита модної індустрії, повільно поступається першістю. На зміну затишній теплій гамі прийшов не менш цікавий та освіжаючий пудрово-блакитний колір.

Модні оглядачі журналу Vogue зазначають, що саме цей м'який небесний відтінок став головним символом сезону. Він з'являється всюди: від елегантних піджаків і невагомих літніх суконь до делікатних аксесуарів та манікюру. Основна перевага пудрового блакитного полягає в його здатності непомітно висвітлювати будь-який образ, додаючи йому зібраності, лаконічності та дорогого вигляду. Цей колір водночас і яскравий, стриманий.



Джинси у модному пудрово-блакитному кольорі / фото з інстаграму

Дизайнери провідних модних домів активно інтегрували цей тон у свої колекції. У Chanel його поєднали із фірмовим твідом та легким тафтовим полотном, створивши повітряні, майже кінематографічні силуети. А в Dior зробили ставку на поєднання індиго та пудрово-блакитного в класичних жакетах, назвавши цю палітру ідеальним контрастом до сірих міських буднів.



Образ з пудрово-блакитним відтінком / фото з інстаграму

У реальному житті цей тренд підхопили миттєво: оверсайз-сорочки, лляні комплекти, шовкові сукні-комбінації та навіть небесно-блакитне покриття на нігтях стали головними акцентами літа. Стилізувати такий колір надзвичайно просто. У дуеті з білим він дарує відчуття чистоти й свіжості, із шоколадно-коричневим створює багату та вишукану комбінацію, а у поєднанні зі срібними прикрасами розкриває свій холодний підтон.



В моду увійшов пудрово-блакитний колір / фото з інстаграму

Для сміливіших рішень підійде колорблокінг – дует із глибоким червоним або сонячно-жовтим створює виразний і сучасний контраст.

Щоб ідеально вписати пудровий блакитний у свій гардероб, скористайтеся простими правилами комбінації відтінків та кольорів.