Модные обозреватели журнала Vogue отмечают, что именно этот нежный небесный оттенок стал главным символом сезона. Он появляется повсюду: от элегантных пиджаков и воздушных летних платьев до изящных аксессуаров и маникюра. Основное преимущество пудрово-голубого цвета заключается в его способности незаметно подсветить любой образ, придавая ему сдержанности, лаконичности и дорогого вида. Этот цвет одновременно и яркий, и сдержанный.



Джинсы в модном пудрово-голубом цвете / фото из инстаграма

Дизайнеры ведущих модных домов активно интегрировали этот оттенок в свои коллекции. В Chanel его сочетали с фирменным твидом и легким тафтовым полотном, создав воздушные, почти кинематографические силуэты. А в Dior сделали ставку на сочетание индиго и пудрово-голубого в классических жакетах, назвав эту палитру идеальным контрастом к серым городским будням.



Образ с пудрово-голубым оттенком / фото из инстаграма

В реальной жизни этот тренд подхватили мгновенно: рубашки оверсайз, льняные комплекты, шелковые платья-комбинации и даже небесно-голубое покрытие на ногтях стали главными акцентами лета. Стилизовать такой цвет чрезвычайно просто. В дуэте с белым он дарит ощущение чистоты и свежести, с шоколадно-коричневым создает богатую и изысканную комбинацию, а в сочетании с серебряными украшениями раскрывает свой холодный подтон.



В моду вошел пудрово-голубой цвет / фото из инстаграма

Для более смелых решений подойдет колорблокинг – сочетание с глубоким красным или солнечно-желтым создает выразительный и современный контраст.

Чтобы идеально вписать пудрово-голубой цвет в свой гардероб, воспользуйтесь простыми правилами сочетания оттенков и цветов.