Вінок із золотими черепами: Єва Лонгорія приголомшила образом до мексиканського Дня мертвих

Акторка Єва Лонгорія привернула увагу на шостому щорічному гала-вечорі Día de Muertos у Лос-Анджелесі, присвяченому мексиканській культурі. Зірка показала витончене поєднання гламурної класики та багатовікових традицій свята.

Для урочистого заходу знаменитість обрала чорну максісукню з вирізом, суцільно розшиту мерехтливими паєтками. Головними акцентами аутфіту стали драматичний макіяж із кристалами на лобі та розкішний квітковий вінок, доповнений золотими черепами, пише Marie Claire.



Образ Єви Лонгорії до Día de Muertos / Getty Images

Традиції Día de Muertos: філософія свята та автентичне вбрання

Мексиканський День мертвих традиційно відзначають 1 та 2 листопада, і він не має нічого спільного зі страхом чи моторошною атмосферою. На відміну від Геловіна з його кельтськими містичними коренями, це свято символізує щиру радість, шану до померлих родичів і віру в те, що душі близьких на короткий час повертаються до живих.

Макіяж Єви Лонгорії на День мертвих: дивіться фото

Головна зірка традиційного святкового гардероба – образ Катріни, втілення елегантного скелета. Основою таких луків зазвичай стають яскраві сукні з барвистою вишивкою, впізнаваний макіяж калавера та розкішні вінки з помаранчевих чорнобривців, які, за повір'ям, вказують душам дорогу додому.

Макіяж калавера: дивіться фото

Традиційне вбрання до мексиканського Дня мертвих: дивіться фото

А якщо ви все ще шукаєте естетичні ідеї для осінніх тематичних вечірок, то дивіться образи для Геловіна, які 24 Канал підгледів на подіумах. Сміливі акценти допоможуть виразити свій стиль та створити незабутній настрій.