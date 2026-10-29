Венок с золотыми черепами: Ева Лонгория поразила своим образом в честь мексиканского Дня мертвых

Для торжественного мероприятия знаменитость выбрала черное макси-платье с вырезом, полностью расшитое сверкающими пайетками. Главными акцентами наряда стали драматичный макияж с кристаллами на лбу и роскошный цветочный венок, дополненный золотыми черепами, пишет Marie Claire.

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Образ Евы Лонгории на Día de Muertos / Getty Images

Традиции Día de Muertos: философия праздника и аутентичные наряды

Мексиканский День мертвых традиционно отмечается 1 и 2 ноября, и он не имеет ничего общего со страхом или жуткой атмосферой. В отличие от Хэллоуина с его кельтскими мистическими корнями, этот праздник символизирует искреннюю радость, почтение к умершим родственникам и веру в то, что души близких на короткое время возвращаются к живым.

Макияж Евы Лонгории на День мертвых: смотрите фото

Главная звезда традиционного праздничного гардероба – образ Катрины, воплощение элегантного скелета. Основой таких образов обычно становятся яркие платья с красочной вышивкой, узнаваемый макияж калавера и роскошные венки из оранжевых бархатцев, которые, по поверью, указывают душам дорогу домой.

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Макияж калавера: смотрите фото

Традиционный наряд к мексиканскому Дню мертвых: смотрите фото

А если вы все еще ищете эстетичные идеи для осенних тематических вечеринок, то смотрите костюмы на Хэллоуин, которые 24 Канал подсмотрел на подиумах. Смелые акценты помогут выразить свой стиль и создать незабываемое настроение.