Вдохновение с подиума: образы для Хэллоуина уровня высокой моды

Костюм на Хэллоуин с перьями и белым лицом / Фото из инстаграма matieresfecales

Если вы до сих пор раздумываете над своим нарядом на Хэллоуин, то у вас еще есть немного времени, чтобы все подготовить. Источником самых смелых идей может стать высокая мода. И мы здесь, чтобы показать вам роскошные образы на 31 октября уровня высокой моды.

Мировые дизайнеры любят превращать мрачную эстетику в настоящее искусство. Модные показы нередко напоминают кадры из мистических фильмов: там можно увидеть и загадочные объемные платья с полностью закрытыми лицами, и совершенно безумный инопланетный грим, и игривые образы кукол, которые будто бы сбежали из фильма ужасов. Реклама Adv Образы на Хэллоуин-2026 от мировых дизайнеров Высокая мода предлагает несколько направлений для перевоплощений: монументальная мистика и драпировка. Скульптурные платья из текстурированных тканей, полностью закрытые лица и сложные складки создают загадочный, величественный и немного жутковатый образ призрака или античной статуи;

современная высокая готика. Прозрачное кружево, глубокие черные оттенки, пышные юбки и массивная грубая обувь – классическое сочетание для тех, кто предпочитает элегантную тьму с нотками романтизма;

авангардный SFX-макияж и инопланетная эстетика. Современный фрактальный грим, металлические детали на коже, зеркальные линзы и неестественная белоснежная кожа превращают обычный образ в футуристический маскарад;

театральная драматичность и маски. Объемные головные уборы, необычные конструкции, вуаль или акцентные деконструктивные детали вместо обычного костюма. Такой подход позволяет создать жутковатый, но в то же время очень стильный наряд без сложного грима или многочасовой подготовки. Реклама Розовый образ на Хэллоуин от Matières Fécales: смотрите фото Макияж на Хэллоуин с пирсингом от Matières Fécales: смотрите фото Образ на Хэллоуин с рогами из волос от McQueen: смотрите фото Модный макияж на Хэллоуин: смотрите фото Черный образ с кружевом на Хэллоуин: смотрите фото Образ с драпировкой и закрытым лицом от Maison Margiela: смотрите фото Создавать костюм для самой страшной ночи года по мотивам кутюрных показов – это возможность выглядеть не просто жутко, а действительно стильно и круто. Ну и не забываем о маникюре на Хэллоуин, который поможет завершить образ.

Новости по вашим интересам

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter