Сумка за 3 тисячі євро та одяг "з других рук": відома акторка розповіла про свій гардероб

Зірка комедійного серіалу Нового каналу "Будиночок на щастя" Юлія Буйновська зізналася, на яку люксову річ збирала гроші разом із мамою та чому принципово не переплачує за повсякденний одяг. Акторка знає, як створювати стильні образи без шалених збитків для гаманця.

Юлія навчилася вміло поєднувати світовий люкс із простими речами "з других рук", а ще з радістю викуповує речі у стилістів після кінозйомок. Нещодавно Буйновська розповіла УП:ТаблоID про свою фешн-мрію. Щоб її здійснити та придбати культову люксову сумку, зірці довелося відкладати гроші та навіть об'єднати зусилля з мамою.

Найдорожча річ у моєму гардеробі – це сумка бренду Loewe. Вона коштує приблизно три тисячі євро. Я неймовірно її хотіла й довго збирала гроші,

– розповіла акторка.

Зрештою аксесуар став спільним подарунком від неї самої та мами на день народження. Акторці тоді виповнилося 23 чи 24 роки.



Що носить акторка Юлія Буйновська / Фото акторки

Водночас виконавиця ролі Даші в "Будиночку на щастя" принципово ігнорує дорогі бренди, коли йдеться про базу, і вважає полювання на вінтажних маркетах та перепродажах чудовим способом, щоб зберегти бюджет.

Щодо найдешевшої речі... Якщо не враховувати шкарпетки та подібні дрібниці, то це, мабуть, якісь базові маєчки, адже принципово не купую їх у дорогих магазинах,

– каже Юлія.

Вона також додала, що зовсім не цурається купувати одяг з других рук. Наприклад, якщо стилісти перепродають речі після знімань, які вдягалися буквально раз чи два для кадру, і яких більше не буде в колекціях брендів, вона з радістю їх забирає.



Акторка Юлія Буйновська / Фото акторки

Навіть вінтажну, абсолютно безцінну річ на барахолці можна знайти лише за 200 гривень. Говорю про це абсолютно нормально й відкрито. У цьому немає нічого сороміцького, навпаки – так можна заощадити чимало грошей,

– ділиться акторка.

Нещодавно про свою найдорожчу річ у гардеробі розповіла колега Буйновської – Анастасія Цимбалару. Її аксесуар коштував 4 тисячі доларів.