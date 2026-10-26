Сумка за 3 тысячи евро и одежда "со вторых рук": известная актриса рассказала о своем гардеробе

Юлия научилась умело сочетать мировой люкс с простыми вещами "со вторых рук", а еще с удовольствием выкупает вещи у стилистов после киносъемок. Недавно Буйновская рассказала УП:ТаблоID о своей модной мечте. Чтобы осуществить ее и приобрести культовую роскошную сумку, звезде пришлось откладывать деньги и даже объединить усилия с мамой.

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Самая дорогая вещь в моем гардеробе – это сумка бренда Loewe. Она стоит примерно три тысячи евро. Я невероятно ее хотела и долго копила деньги– рассказала актриса.

В итоге аксессуар стал совместным подарком от нее самой и мамы на день рождения. Актрисе тогда исполнилось 23 или 24 года.

Что носит актриса Юлия Буйновская / Фото актрисы

В то же время исполнительница роли Даши в "Домике на счастье" принципиально игнорирует дорогие бренды, когда речь идет о базовом гардеробе, и считает охоту на винтажных рынках и перепродажах отличным способом сэкономить.

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Что касается самой дешевой вещи... Если не считать носки и подобные мелочи, то это, пожалуй, какие-то базовые майки, ведь я принципиально не покупаю их в дорогих магазинах– говорит Юлия.

Она также добавила, что совершенно не стесняется покупать одежду "со вторых рук". Например, если стилисты перепродают вещи после съемок, которые надевали буквально раз или два для кадра и которых больше не будет в коллекциях брендов, она с радостью их забирает.

Актриса Юлия Буйновская / Фото актрисы

Даже винтажную, абсолютно бесценную вещь на барахолке можно найти всего за 200 гривен. Говорю об этом совершенно нормально и открыто. В этом нет ничего постыдного, наоборот – так можно сэкономить немало денег– делится актриса.

Недавно о своей самой дорогой вещи в гардеробе рассказала коллега Буйновской – Анастасия Цимбалару. Ее аксессуар стоил 4 тысячи долларов.