Ця стильна зачіска з 90-х підкорює всіх: її можна легко вкласти без фена

Нова хвиля популярності об’ємних укладок повертає в моду зачіски, що додають волоссю руху та ефекту густоти. Серед них blowout bob, який відзначається універсальністю та виразним силуетом.

Як повідомляє видання Myself, популярна стрижка 90-х років із закрученими кінчиками та сяйливим фінішем знову завоювала прихильність зірок, серед яких і акторка Каміла Мендес.

Трендова зачіска blowout bob з 90-х підкорює модниць

В основі цього стильного образу лежить м'яко зістрижений та злегка градуйований боб. Довжина зачіски може варіюватися від підборіддя до плечей, однак ідеальним варіантом є саме подовжений боб.

Скорочені пасма біля обличчя створюють ефектне обрамлення, а м'які шари додають зачісці рухливості. Текстура виглядає легкою та доглянутою, підкреслюючи природний об'єм волосяного покриву.

Каміла Мендес показала модну зачіску на осінь / Фото з інстаграму акторки

Хоча класичний укладальний процес передбачає використання круглого гребінця та фена, досягти ефекту об'єму можна значно простіше. Великі бігуді діаметром від 3 до 5 сантиметрів стануть чудовою альтернативою для початківців.

Для ідеального результату виконайте кілька простих кроків:

Вимийте волосся та нанесіть трохи мусу чи пінки для фіксації укладки. Зробіть глибокий боковий проділ, який найкраще передає атмосферу 90-х. Розділіть злегка вологі пасма на секції, підніміть кожне пасмо вгору та накрутіть на великі бігуді у напрямку від обличчя до коренів. Залиште бігуді щонайменше на 20 хвилин до повного висихання та остигання волосся. Обережно зніміть бігуді, розділіть пасма пальцями без використання гребінця та закріпіть зачіску краплею олії або спреєм для блиску.

Стильна зачіска на осінь 2026 – blowout bob / Фото Pinterest

Для ще тривалішого ефекту можна використати термобігуді, які рівномірно прогрівають пасма та створюють пружний об'єм на увесь день.

А якщо вам набридла коротка довжина волосся, днями наша редакція розповідала, як легко відростити боб.