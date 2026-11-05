Як уберегти довге волосся від вітру та морозу: спробуйте цю модну зачіску

Восени та взимку сильний вітер, мороз і холодне повітря можуть негативно впливати на стан волосся. Тому в цей період особливо актуальні зачіски, які не лише мають стильний вигляд, а й допомагають захистити довжину від негоди. Одну з таких укладок полюбили модниці у 2026 році. Вона дає змогу поекспериментувати із зовнішністю та створити ілюзію короткої стрижки, не вдаючись до кардинальних змін.

Йдеться про Olsen Tuck – зачіску, натхненну стилем сестер Олсен, засновниць модного бренду The Row. Вона проста у виконанні, не потребує багато часу й допомагає по-новому укласти довге волосся, як пише NSS G-Club.

Особливість укладки полягає в тому, що довге волосся ховають під комір светра, шарф або верхній одяг. У результаті створюється ілюзія короткої стрижки боб, хоча довжина волосся залишається незмінною.

Зачіска Olsen Tuck / Фото з інстаграм-сторінки griotte.edit

На відміну від звичного способу просто заправити волосся під светр, для Olsen Tuck знадобиться кілька маленьких гумок. Вони допоможуть зафіксувати пасма, щоб зачіска мала охайний вигляд і краще тримала форму.

Як зробити зачіску Olsen Tuck на довгому волоссі

Спочатку ретельно розчешіть волосся, щоб розплутати пасма. Після цього нанесіть на довжину сироватку проти пухнастості. Вона допоможе зробити волосся більш гладким і слухняним.

Для самої укладки розділіть волосся на три частини та зберіть кожну в невеликий хвостик. Намагайтеся розташувати їх приблизно на однаковій відстані один від одного. Потім сховайте хвостики під светр або тренч, який обрали для образу. Так волосся залишатиметься на місці, а зачіска матиме акуратний вигляд.

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