Цей красивий відтінок блонду дозволить рідше фарбувати корені: від нього вже шаленіють зірки

Як повідомляє видання Cosmopolitan, головним хітом сезону став відтінок mushroom blonde. Це холодний нейтральний блонд, що гармонійно поєднує бежеві, попелясті та сіро-коричневі акценти. Зіркова колористка Дженна Перрі зазначила, що цей вишуканий колір створює природну глибину та гарантує максимально плавне відростання коренів.

Adv

Найпрактичніше фарбування осені 2026 року

На відміну від теплого золотавого чи примхливого платинового блонду, цей тон виглядає стримано й елегантно. Багатовимірний ефект досягається завдяки темнішій базі та делікатному освітленню довжини.

Секрет фарбування полягає саме в тому, як воно змінюється з часом. Якщо майстер зберігає глибину біля коренів і розподіляє відблиски за допомогою техніки балаяж, відростання залишається практично непомітним кілька місяців поспіль.

Модне фарбування на осінь / Фото з інстаграму @jhair_stylist

Втім, низька потреба у відвідуванні салону не скасовує домашнього догляду. За словами зіркової колористки, холодні переливи варто підтримувати зволожувальним доглядом і періодичним тонуванням, аби захистити пасма від тьмяності.

Що цікаво, універсальність палітри дозволяє легко адаптувати відтінок до будь-якої зовнішності: від світлішої пісочної версії до глибокої прохолодної карамелі.

Який вигляд має фарбування mushroom blonde / Фото з інстаграму @bixiecolour

Днями ми публікували місячний календар фарбування волосся на листопад 2026 року.