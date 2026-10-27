Коли фарбувати волосся в листопаді 2026 року: найкращі дати для ідеального результату

Місячний календар фарбування на листопада 2026 / Колаж 24 Каналу
Осінь часто надихає жінок на різноманітні експерименти із зовнішністю, втім, розкішний колір залежить не лише від майстерності вашого перукаря. Фази Місяця безпосередньо впливають на те, як пігмент проникне у структуру волосини та скільки часу протримається на пасмах
Місячний календар на листопад вже опублікував сайт Space Weather Live. 24 Канал розповідає детальніше, як грамотно спланувати похід до салону в останній місяць осені, щоб нове відображення в дзеркалі вас приємно вразило.
Фази Місяця у листопаді 2026
- Спадний Місяць: 1 – 8 листопада; 25 – 30 листопада;
- Молодик: 9 листопада;
- Зростальний Місяць: 10 – 23 листопада;
- Повня: 24 листопада.
Коли фарбувати волосся у листопаді
Планувати зміну іміджу фахівці радять з огляду на рух супутника Землі. Якщо ви мрієте про насичений відтінок, який довго не тьмянітиме, сміливо записуйтеся до майстра в період Зростального Місяця. Він триватиме з 10 по 23 листопада. У цей час волосяні лусочки максимально будуть відкриті та чудово поглинатимуть фарбу, тому колір ляже рівномірно і матиме гарний блиск.
Для кардинальних змін зовнішності ідеально підійде 24 листопада – день Повні. Ця енергетично потужна доба подарує вам рішучість, тому перехід від брюнетки до білявки чи складне яскраве тонування пройдуть дуже успішно.
Тим, хто приходить у салон лише підфарбувати коріння або прагне зберегти поточний тон якомога довше, варто звернути увагу на Спадний Місяць. Він пануватиме на небі з 1 по 8, а також із 25 по 30 листопада. Волосся в ці дні ростиме значно повільніше, тому ваша зачіска довго зберігатиме свіжий вигляд без відрослих смуг. Однак зважайте, що тестувати нові кольори в цей період доволі ризиковано, адже барвник може швидко вимитися і залишити брудний підтон.
Коли категорично не варто фарбувати волосся
9 листопада настане Молодик – найнесприятливіший час для будь-яких хімічних процедур із зачіскою. У цей день організм акумулюватиме всі сили для внутрішнього оновлення, тому пасма стануть надзвичайно вразливими.
Агресивні компоненти фарби можуть легко пересушити локони та викликати сильне подразнення шкіри голови. До того ж сам відтінок часто лягає плямами або виходить зовсім не таким, як в палітрі.
Замість фарбування краще присвятіть цей день живильним маскам, масажу голови та м'якому домашньому догляду.
Днями ми розповідали про головні антитренди фарбування волосся у 2027 році.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter