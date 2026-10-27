Коли фарбувати волосся в листопаді 2026 року: найкращі дати для ідеального результату

Місячний календар на листопад вже опублікував сайт Space Weather Live. 24 Канал розповідає детальніше, як грамотно спланувати похід до салону в останній місяць осені, щоб нове відображення в дзеркалі вас приємно вразило.

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Фази Місяця у листопаді 2026

Спадний Місяць : 1 – 8 листопада; 25 – 30 листопада;

: 1 – 8 листопада; 25 – 30 листопада; Молодик : 9 листопада;

: 9 листопада; Зростальний Місяць: 10 – 23 листопада;

10 – 23 листопада; Повня: 24 листопада.

Коли фарбувати волосся у листопаді

Планувати зміну іміджу фахівці радять з огляду на рух супутника Землі. Якщо ви мрієте про насичений відтінок, який довго не тьмянітиме, сміливо записуйтеся до майстра в період Зростального Місяця. Він триватиме з 10 по 23 листопада. У цей час волосяні лусочки максимально будуть відкриті та чудово поглинатимуть фарбу, тому колір ляже рівномірно і матиме гарний блиск.

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Для кардинальних змін зовнішності ідеально підійде 24 листопада – день Повні. Ця енергетично потужна доба подарує вам рішучість, тому перехід від брюнетки до білявки чи складне яскраве тонування пройдуть дуже успішно.

Тим, хто приходить у салон лише підфарбувати коріння або прагне зберегти поточний тон якомога довше, варто звернути увагу на Спадний Місяць. Він пануватиме на небі з 1 по 8, а також із 25 по 30 листопада. Волосся в ці дні ростиме значно повільніше, тому ваша зачіска довго зберігатиме свіжий вигляд без відрослих смуг. Однак зважайте, що тестувати нові кольори в цей період доволі ризиковано, адже барвник може швидко вимитися і залишити брудний підтон.

Модне фарбування на осінь / Фото з інстаграму @rumi_beauty_prostir

Коли категорично не варто фарбувати волосся

9 листопада настане Молодик – найнесприятливіший час для будь-яких хімічних процедур із зачіскою. У цей день організм акумулюватиме всі сили для внутрішнього оновлення, тому пасма стануть надзвичайно вразливими.

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Агресивні компоненти фарби можуть легко пересушити локони та викликати сильне подразнення шкіри голови. До того ж сам відтінок часто лягає плямами або виходить зовсім не таким, як в палітрі.

Замість фарбування краще присвятіть цей день живильним маскам, масажу голови та м'якому домашньому догляду.

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