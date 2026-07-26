Лише за кілька хвилин: як зробити головну зачіску цього літа без поїздки на море

Світові подіуми та модні експерти вже визначили головну зачіску цього літнього сезону. Нині модний світ масово захоплюється невимушеною легкістю та фактурними пасмами, які створюють розслаблений і водночас вишуканий образ.

Йдеться про зачіску, яка називається "волосся русалки" або mermaid hair. Про неї детальніше – розповіло видання Vogue.

Головна зачіска літа 2026 року

Щоб повторити таку стильну зачіску, зовсім необов'язково їхати на узбережжя моря. За наявності правильних інструментів та кількох простих лайфхаків її легко зробити вдома.

Так, вашими головними помічниками під час стилізації стануть сольовий спрей та потрійна плойка, яка формує локони. Ключова особливість цієї укладки полягає у відсутності об'єму біля коренів та легкій хвилястій текстурі по всій довжині волосся.

Цей стиль суттєво відрізняється від класичних пляжних хвильок. Якщо раніше дівчата накручували пасма на звичайну плойку або вирівнювач для створення спіралей, то тепер стилісти радять робити саме плаский S-подібний рух. Завдяки цьому волосся зберігає максимально невимушений, вишуканий та природний вигляд протягом усього дня.

Така текстурна укладка чудово пасує для спекотних літніх днів, вечірніх прогулянок та святкових подій. Вона підкреслює природну красу волосся, додає легкого романтичного настрою та не вимагає багатьох годин перед дзеркалом. Саме за простоту створення та дивовижний результат ця зачіска здобула мільйони прихильниць в усьому світі.

Раніше наша редакція публікувала місячний календар стрижок на серпень 2026 року. Коли не можна змінювати свою зачіску – читайте більше в нашому матеріалі.