Актуальну інформацію про фази Місяця у серпні 2026 року можна знайти на Space Weather Live. Коли цього місяця краще планувати стрижку, а в які дні варто утриматися від змін – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Фази Місяця у серпні 2026 року

Спадний Місяць – з 1 по 11 серпня та з 29 по 31 серпня

– з 1 по 11 серпня та з 29 по 31 серпня Молодик – 12 серпня

– 12 серпня Зростальний Місяць – з 13 по 27 серпня

– з 13 по 27 серпня Повня – 28 серпня

У які дні краще стригти волосся в серпні 2026

Для тих, хто мріє про довге, густе та міцне волосся, найкраще обирати період зростального Місяця, який триватиме з 13 по 27 серпня. Стрижка в ці дні прискорить ріст волосся, поверне йому природний блиск і допоможе фарбі триматися значно довше.

Якщо ж ви прагнете зберегти форму нової стрижки надовго чи зміцнити корені, плануйте похід у салон під час спадного Місяця. Зокрема, з 1 по 11 серпня, а також в останні дні місяця, з 29 по 31 серпня.

Що цікаво, Повню 28 серпня вважають чудовим часом для кардинальних змін і сміливих експериментів. Однак у цей день важливо уникати занадто складних доглядових процедур.

Коли не варто стригтися у серпні 2026 року

Найнесприятливішим днем для будь-яких маніпуляцій із волоссям астрологи називають Молодик, який припадає на 12 серпня. У цей період енергетика організму перебуває на мінімумі, тому стрижка може послабити волосся і позбавити життєвої сили.

Замість стрижки та фарбування 12 серпня краще присвятити час відпочинку, а процедури для краси перенести на інші дні.