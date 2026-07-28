Зачіска Зендеї з прем'єри "Одіссеї" стала головним трендом 2026 року: її копіюють усі зірки

Ера ідеально прямого волосся та "зализаних" пучків офіційно закінчилась. Так, у моду повернулися зачіски у стилі давньогрецьких богинь, які вже встигли підкорити модниць в усьому світі.

Про успіх цієї укладки – вже розповіло видання Vogue.

Як зірковий вихід Зендеї повернув моду на естетику Олімпу

Головним натхненням для нового тренду став кінофільм "Одіссея" режисера Крістофера Нолана. Під час промотуру стрічки акторки Зендея, Енн Гетевей та Лупіта Ніонго регулярно з'являлися на червоних хідниках в образах, які відсилали до давньогрецьких мотивів.

Справжнім фурором став вихід Зендеї на прем'єрі фільму. Акторка постала в білосніжній сукні з пір'ям та довгих сережках, але найбільшу увагу привернула саме її зачіска.

Стилісти зірки м'яко зібрали їй кучері та випустили кілька пасом біля обличчя. Як зауважує видання Vogue, така зачіска наочно довела, що суворі графічні укладки остаточно втратили актуальність.

Слідом за акторкою цей витончений богемний стиль швидко підхопили й інші знаменитості, серед яких Дейзі Едгар-Джонс та Айо Едебірі.

Зірковий стиліст Люк Гершесон вже пояснив, чому ця естетика підкорила відомих людей та їхніх шанувальників.

Ми роками носили зализані пучки та "ламіновані" зачіски, де кожна волосина мала слухняно лежати на своєму місці. Теперішній тренд – повна його протилежність. У м'якому, сповненому руху волоссі є щось набагато живіше. Це жіночно, але без відчуття перебільшеної старанності, і саме це робить образ крутим і сучасним, а не просто костюмовано-історичним,

– зазначив стиліст Люк Гершесон.

За словами майстра, головна філософія такої зачіски полягає у відсутності суворого контролю. Вона не повинна виглядати так, ніби над нею просиділи кілька годин у салоні. Кілька пасом, що граційно вибиваються, та природна пухнастість – головні секрети вдалого образу.

Текстура надає волоссю характеру, і така зачіска значно цікавіша за ту, яку приборкали до нерухомості. Дозвольте йому закручуватися, якщо воно цього хоче. Досить воювати з власним волоссям,

– підсумував Гершесон.

До речі, відтворити цю ефектну зачіску набагато простіше, ніж здається, і для цього зовсім не обов'язково чекати відпустки чи їхати на узбережжя.