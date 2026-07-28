Об успехе этой укладки – уже рассказало издание Vogue .

Как звездный выход Зендеи вернул моду на эстетику Олимпа

Главным вдохновением для нового тренда стал кинофильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана. Во время промотура ленты актрисы Зендея, Энн Хэтэуэй и Лупита Нионго регулярно появлялись на красных тротуарах в образах, отсылаемых к древнегреческим мотивам.

Настоящим фурором стал выход Зендеи на премьере фильма. Актриса предстала в белом платье с перьями и длинными серьгами, но наибольшее внимание привлекла именно ее прическа.

Стилисты звезды мягко собрали ей кудри и выпустили несколько прядей у лица. Как отмечает издание Vogue, такая прическа наглядно доказала, что строгие графические укладки окончательно утратили актуальность.

Вслед за актрисой этот изощренный богемный стиль быстро подхватили и другие знаменитости, среди которых Дейзи Эдгар-Джонс и Айо Эдебири.

Звездный стилист Люк Гершесон объяснил, почему эта эстетика покорила известных людей и их поклонников.

Мы годами носили зализанные пучки и "ламинированные" прически, где каждая волосинка должна была послушно лежать на своем месте. Настоящий тренд – полная его противоположность. В мягком, полном движении волос есть что-то гораздо живее. Это женственно, но без ощущения преувеличенного усердия, и именно это делает образ крутым и современным, а не просто костюмированно-историческим,

– отметил стилист Люк Гершесон.

По словам мастера, главная философия такой прически заключается в отсутствии строгого контроля. Она не должна выглядеть так, будто над ней просидели несколько часов в салоне. Несколько грациозно выбивающихся прядей и естественная пушистость – главные секреты удачного образа.

Текстура придает волосам характер, и такая прическа гораздо интереснее той, которую обуздали к недвижимости. Позвольте ей закручиваться, если она это хочет. Хватит воевать с собственными волосами,

– подытожил Гершесон.

Кстати, воспроизвести эту эффектную прическу гораздо проще, чем кажется, и для этого совсем не обязательно ждать отпуска или ехать на побережье.