Майже кожна носила його у 90-х: Гейлі Бібер повернула в моду культовий обруч

Мода вкотре доводить, що тренди завжди повертаються. Цього разу в центрі уваги опинився зигзагоподібний обруч-гребінець – культовий аксесуар із 90-х, який багато хто пам'ятає ще зі шкільних років.

Нову хвилю популярності йому подарувала Гейлі Бібер. В інстаграмі модель поділилася серією світлин, на яких показала, як цей ретро-аксесуар легко вписується в сучасні повсякденні образи.

Гейлі продемонструвала одразу два способи його стилізації. В одному образі вона поєднала обруч зі зібраним волоссям, створивши практичний варіант, який підійде навіть для тренувань.

Гейлі Бібер показала як зигзагоподібний обруч / Фото з її інстаграму

В іншому – залишила волосся розпущеним, перетворивши той самий аксесуар на стильне доповнення до повсякденного аутфіту.

Гейлі Бібер показала як зигзагоподібний обруч / Фото з її інстаграму



Гейлі Бібер показала як зигзагоподібний обруч / Фото з її інстаграму



Саме в цьому і полягає його універсальність: один і той самий обруч однаково вдало доповнює як спортивні, так і буденні образи. До того ж він допомагає швидко приборкати волосся, додає об'єму біля коренів і робить навіть найпростішу зачіску цікавішою за лічені секунди.

А ще той факт, що Гейлі Бібер використала цей аксесуар і в новій зйомці для Miu Miu, свідчить: тренд із 90-х офіційно повернувся.

Гейлі Бібер показала кадри зі зйомки для бренду Miu Miu. Для перегляду фото гортайте праворуч:

Додамо, що Гейлі Бібер регулярно задає модні тренди. Раніше вона вже показувала універсальний образ із джинсами, який пасує практично всім.