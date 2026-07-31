У своєму інстаграмі модель поділилася черговим стильним образом, який можна сміливо копіювати для будь-якої міської події. Цього разу Гейлі зробила ставку на елегантний та водночас розслаблений аутфіт:
білосніжну блузу з довгими рукавами та глибоким V-подібним вирізом, яка зав'язується на грайливий вузол спереду;
класичні сині джинси прямого крою з середньою посадкою;
доповнили образ витончені чорні босоніжки на невисоких підборах із тонким переплетенням;
вузькі сонцезахисні окуляри у темній оправі.
Гейлі Бібер у джинсах та білій сорочці / фото з інастаграму
Секрет популярності та універсальності цього луку полягає в ідеальному балансі між повсякденним комфортом і невимушеною сексуальністю. Джинси дещо нейтралізують відвертість вирізу блузи, роблячи комбінацію доречною як для вечірньої зустрічі з друзями, так і для відвідування галереї чи прогулянки містом.
Цей образ легко трансформувати під власні потреби: замість підборів можна взути мінімалістичні мюлі на пласкій підошві або кеди, а замість напівпрозорої блузи на вузол – одягнути легку шовкову сорочку, розстібнувши кілька верхніх ґудзиків.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Модний повсякденний образ з джинсами / фото з інстаграму
Якщо ж додати масивні золоті прикраси та структурований клатч, аутфіт миттєво перетвориться на повноцінний вечірній варіант. Також цей образ можна класно доповнити шовковою хусткою, яка впевнено повернулася у тренди.