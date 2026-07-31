В своем инстаграме модель поделилась очередным стильным образом, который можно смело копировать для любого городского мероприятия. На этот раз Хейли сделала ставку на элегантный и в то же время непринужденный наряд:

белоснежную блузку с длинными рукавами и глубоким V-образным вырезом, которая завязывается спереди на игривый узел;

классические синие джинсы прямого кроя со средней посадкой;

дополнили образ изящные черные босоножки на невысоком каблуке с тонким переплетением;

узкие солнцезащитные очки в темной оправе.



Хейли Бибер в джинсах и белой рубашке / фото из Instagram

Секрет популярности и универсальности этого образа заключается в идеальном балансе между повседневным комфортом и непринужденной сексуальностью. Джинсы немного нейтрализуют откровенность выреза блузки, делая комбинацию уместной как для вечерней встречи с друзьями, так и для посещения галереи или прогулки по городу.

Этот образ легко адаптировать под свои нужды: вместо каблуков можно надеть минималистичные мюли на плоской подошве или кеды, а вместо полупрозрачной блузки с узлом – надеть легкую шелковую рубашку, расстегнув несколько верхних пуговиц.



Модный повседневный образ с джинсами / фото из инстаграма

Если же добавить массивные золотые украшения и структурированный клатч, аутфит мгновенно превратится в полноценный вечерний вариант. Также этот образ можно стильно дополнить шелковым платком, который уверенно вернулся в тренды.