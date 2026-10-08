Зірка "Емілі в Парижі" вразила образом у сукні українського бренду
Українські бренди дедалі частіше з'являються в образах світових знаменитостей. Цього разу вбрання від українського бренду BEVZA обрала французька акторка Філіппін Леруа-Бельйо, відома за роллю в серіалі "Емілі в Парижі".
Про це бренд повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Днями акторка стала амбасадоркою аромату Lily L'Or Elixir французької компанії O Boticário. На презентації парфуму, яку організували з нагоди 20-річчя бренду, вона з'явилася в сукні BEVZA з колекції весна-літо 2026.
Вбрання під назвою "Біле на білому" має мінімалістичний дизайн і складається з двох цікавих деталей. З одного боку сукню прикрашає скульптурна драпіровка, а з іншого – регульований шнурок.
Зараз на сайті бренду така сукня коштує 19 305 гривень.
А свій look Філіппін Леруа-Бельйо доповнила ніжно зеленою сумкою, масивними золотими сережками та колечком.
До слова, вбрання BEVZA свого часу обирала й Синтія Ніксон, відома за роллю Міранди у культовому серіалі "Секс і місто".