Об этом бренд сообщил на своей странице в инстаграме.

На днях актриса стала амбассадором аромата Lily L'Or Elixir французской компании O Boticário. На презентации парфюма, организованной по случаю 20-летия бренда, она появилась в платье BEVZA из коллекции весна-лето 2026.

Наряд под названием "Белое на белом" отличается минималистичным дизайном и состоит из двух квадратных деталей. С одной стороны платье украшает скульптурная драпировка, а с другой – регулируемый шнурок.

Сейчас на сайте бренда такое платье стоит 19 305 гривен.

Стоимость платья "Белое на белом" / Скриншот с сайта BEVZA

А свой образ Филиппин Леруа-Бельо дополнила нежно-зеленой сумкой, массивными золотыми серьгами и кольцом.

Кстати, в свое время наряды от BEVZA выбирала и Синтия Никсон, известная по роли Миранды в культовом сериале "Секс в большом городе".