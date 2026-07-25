Не вірте цим міфам про аліменти: юристи пояснили головні правила щодо виплат

Спори щодо аліментів суди розглядають часто. Коли батьки не можуть домовитися про виплати на дітей, або інший з батьків свідомо ігнорує свій обов’язок, то інтереси дитини захищає закон.

Навколо аліментів існує чимало міфів

У батьків часто виникає купа додаткових питань щодо аліментів, коли потрібно розв’язувати питання щодо аліментів. Часто побоювання й спори виникають через наявність міфів. Частину з них пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Так, до прикладу, існує міф, що збільшити розмір аліментів за певних обставин важко. Та насправді це можна зробити через суд.

Вимагати збільшення виплат можна, якщо дохід платника зріс. Таке право отримувач також має, якщо його здоров’я, або дитини погіршилося.

Серед причин збільшення аліментів експерти також називають зміни в потребах дитини, коли вона вступила до школи, коледжу чи університету.

Цікаво, що офіційний шлюб не важливий для стягнення аліментів. Якщо батьки його не реєстрували, то дитина все одно не позбавлена права на отримання аліментів. Головне, аби платник був записаний батьком чи мамою у її свідоцтві про народження.

При цьому, якщо батьківство не встановлене раніше, то спочатку варто через суд довести спорідненість, а потім вимагати стягнення виплат на дитину. Навіть якщо їй уже є 17 років, то подавати запит на аліменти не пізно. Підтримувати дитину батько чи мати повинні до 18 років. А якщо вона потребує додаткової матеріальної допомоги, то аліменти сплачуються до 23-річчя.

Експерти також додали, що у випадку, коли відповідача повідомили про судове засідання, але він його проігнорував, то справу розглядають і без його присутності.

Крім того, вимоги про стягнення аліментів можуть розглядатися у наказному провадженні, яке здійснюється без виклику сторін та проведення судового засідання, якщо для цього є підстави, визначені законом,

– уточнили в БПД.

Чи залежить розмір виплат від народження другої дитини

Народження другої дитини саме по собі не може впливати на розмір аліментів. Але якщо суд побачить законні підстави, щоб зменшити виплати, то він може ухвалити нове рішення з урахуванням найкращих інтересів усіх дітей.

Нагадаємо, згідно з законом мінімальний гарантований розмір аліментів залежить від віку дитини. Він становить 50% прожиткового мінімуму для відповідної вікової категорії. Для дітей до 6 років це 1 408,50 гривні, а для дітей від 6 до 18 років – 1 756 гривень.

Водночас суд може визначити інший розмір виплат залежно від доходів платника, але він не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.