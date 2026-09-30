Автоцивілка для УБД вже не безкоштовна: які пільги можуть отримати водії

Власники статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни більше не звільняються від обов'язкового оформлення автоцивілки. Чинне законодавство передбачає для ветеранів трохи інші умови оформлення страхового полісу.

Чому змінилися правила страхування для УБД

Суперечлива інформація в мережі виникла через зміну нормативної бази, адже попередній Закон №1961-IV остаточно втратив чинність. Раніше ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни, які користуються авто, могли не купувати страховий поліс і показувати поліціянтам лише своє посвідчення. Зміни прописані в Законі України №3720-IX "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Тепер статуси УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни не дають права керувати авто без поліса. Пільга стосується виключно ціни страховки, а не скасування самого обов'язку її мати.

Водночас страхові компанії самостійно визначають базовий розмір страхової премії, тому вартість поліса до застосування пільги у різних страховиків може відрізнятися. Актуальний перелік страхових компаній-членів МТСБУ доступний на сайті МТСБУ,

– зазначили в Міністерстві оборони.

Тобто зараз в Україні діє оновлена модель підтримки військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни при страхуванні автотранспорту. Чинний закон замінив повне звільнення від страхування на спеціальну фінансову знижку для пільгових категорій.

Страховик тепер зменшує вартість поліса на 50% для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, якщо було дотримано умови. Після купівлі договору автоцивілки сплачену частину коштів ветерану додатково може компенсувати держава.

Проте доки діє воєнний стан та протягом одного року після його завершення чи скасування, держава відшкодовує другу частину вартості поліса для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.



Хто має право на компенсацію / Інфографіка Міноборони

Як оформити автоцивілку для УБД в Дії

Аби отримати пільгову ціну при оформленні автоцивілки та зберегти право на компенсацію витрат, необхідно надати страховику підтверджувальні документи.

Заяву на компенсацію ветеран подає онлайн у розділі "Ветеран PRO", що є в застосунку Дія. Там варто обрати послугу компенсації автоцивілки. Система автоматично перевіряє дані заявника, транспортного засобу та пільгового договору через реєстри й бази даних. Заявник має обрати або створити Дія.Картку, на яку надійде компенсація.

Якщо ветеран потрапить в дорожньо-транспортну пригоду протягом року після отримання, то наступного року він не зможе отримати таку компенсацію.

Нагадаємо, УБД мають право на низку соціальних, медичних, житлових і трудових пільг. Зокрема, передбачена 75% знижка на комунальні послуги в межах встановлених норм, безоплатне отримання окремих ліків та пільги на транспорт. Діти УБД за визначених умов можуть отримувати пільги на навчання, проживання в гуртожитках і соціальну стипендію. Окремо передбачені щорічні грошові виплати та інші фінансові гарантії.

У майбутньому держава планує перейти до більш єдиної та цифровізованої системи підтримки ветеранів, щоб спростити отримання послуг. На 2027 рік у державному бюджеті планують передбачити близько 18,5 мільярда гривень на цей напрямок. Уряд також має підготувати зміни до законодавства та напрацювати окремий Ветеранський кодекс.