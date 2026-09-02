Плани щодо покращення ветеранської політики

В Офісі Президента відбулося засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України. Наразі в Україні постала потреба формування сучасної системи для підтримки ветеранів, ветеранок і членів їхніх сімей. Зокрема, створити її можна шляхом спрощення доступу до послуг, цифровізації процесів і підвищення ефективності роботи державних і місцевих інституцій. Про це пише пресслужба ОП.

Для початку завдання отримали Мінветеранів. За їхньої ініціативи буде покращено напрями медичної допомоги, реабілітації та протезування, а також має бути проведена реформа системи фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Також відомство має працювати над системою ветеранських просторів та можливістю санаторно-курортного лікування та оздоровлення ветеранів.

Одне з головних питань – реалізація закону щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів і колишніх військовополонених на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Зокрема, щоб ветерани отримували необхідну медичну, реабілітаційну та протезну допомогу за чітким маршрутом, без повторного проходження одних і тих самих процедур і бюрократичних бар’єрів,

– йдеться в повідомленні.



Держава планує покращити ветеранську політику / Фото пресслужби ОП

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За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, на підтримку ветеранів держава у 2027 році виділить приблизно 18,5 мільярда гривень. Він також запевнив, що Кабінет Міністрів може допомагати в розробці системи.

Також в Україні може з'явитися єдиний маршрут ветерана. Про це повідомив голова відповідального міністерства Віталій Кім. Це стане заміною супроводу ветеранів та охоплюватиме питання від звільнення з військової служби до отримання будь-яких потрібних послуг.

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив на важливості інформування суспільство щодо змін.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський доручив уряду до 1 жовтня підготувати програму змін у ветеранській політиці. Йдеться, зокрема, про оновлення законодавства та створення окремого Ветеранського кодексу.

Президент наголосив, що ветерани та їхні родини мають бути повноцінними суб’єктами ветеранської політики, а не просто пільговою категорією. Серед проблем президент назвав недостатню підтримку після важких поранень і випадки, коли ветеранські простори працюють неефективно або взагалі стоять порожніми.