Почему изменились правила страхования для УБД

Противоречивая информация в сети возникла из-за изменения нормативной базы, ведь предыдущий Закон № 1961-IV окончательно утратил силу. Ранее ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны, пользующиеся автомобилем, могли не приобретать страховой полис и предъявлять полицейским только свое удостоверение. Изменения закреплены в Законе Украины № 3720-IX "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Теперь статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны не дает права управлять автомобилем без полиса. Льгота касается исключительно стоимости страховки, а не отмены самой обязанности ее иметь.

В то же время страховые компании самостоятельно определяют базовый размер страховой премии, поэтому стоимость полиса до применения льготы у разных страховщиков может отличаться. Актуальный перечень страховых компаний-членов МТСБУ доступен на сайте МТСБУ,

– отметили в Министерстве обороны.

То есть сейчас в Украине действует обновленная модель поддержки военнослужащих и лиц с инвалидностью вследствие войны при страховании автотранспорта. Действующий закон заменил полное освобождение от страхования на специальную финансовую скидку для льготных категорий.

Страховщик теперь снижает стоимость полиса на 50% для участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны, если были соблюдены условия. После приобретения договора автостраховки уплаченную часть средств ветерану дополнительно может компенсировать государство.

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Однако пока действует военное положение и в течение одного года после его окончания или отмены, государство возмещает вторую часть стоимости полиса участникам боевых действий и людям с инвалидностью вследствие войны.



Кто имеет право на компенсацию / Инфографика Минобороны

Как оформить автостраховку для участников боевых действий в приложении "Дія"

Чтобы получить льготную цену при оформлении автостраховки и сохранить право на компенсацию расходов, необходимо предоставить страховщику подтверждающие документы.

Заявление на компенсацию ветеран подает онлайн в разделе "Ветеран PRO", что есть в приложении Дия. Там следует выбрать услугу компенсации автостраховки. Система автоматически проверяет данные заявителя, транспортного средства и льготного договора через реестры и базы данных. Заявитель должен выбрать или создать Дия.Карту, на которую поступит компенсация.

Если ветеран попадет в дорожно-транспортное происшествие в течение года после получения компенсации, то в следующем году он не сможет получить такую компенсацию.

Напомним, участники боевых действий имеют право на ряд социальных, медицинских, жилищных и трудовых льгот. В частности, предусмотрена 75% скидка на коммунальные услуги в пределах установленных норм, бесплатное получение отдельных лекарств и льготы на транспорт. Дети участников боевых действий при определенных условиях могут получать льготы на обучение, проживание в общежитиях и социальную стипендию. Отдельно предусмотрены ежегодные денежные выплаты и другие финансовые гарантии.

В будущем государство планирует перейти к более единой и цифровой системе поддержки ветеранов, чтобы упростить получение услуг. На 2027 год в государственном бюджете планируется выделить около 18,5 миллиарда гривен на это направление. Правительство также должно подготовить изменения в законодательство и разработать отдельный Ветеранский кодекс.