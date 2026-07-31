Верховний Суд захистив "ризикованого" клієнта: коли банк не може одразу блокувати рахунок

Банки мають доводити, що рахунок варто заблокувати через високий рівень ризику та підозрілі операції. Таке право має бути обґрунтованим, інакше обмеження громадянина в користуванні грошима вважається незаконним.

Формального посилання на закони про фінансовий моніторинг – недостатньо

Якщо фінансова установа вважає, що рахунок варто закрити через неприйнятно високий ризик, то вона має довести цю підставу. Такий висновок зробив Верховний Суд у справі №757/5609/24, передає видання "Знай.ua".

Припинення обслуговування клієнта можливе лише за прямо визначених умов. Формальне бачення не можна вважати підставою. Тобто основну роль тут грають докази високих ризиків, або відмова клієнта щодо надання необхідних документів.

Суд розглядав справу, в якій чоловік скаржився на дії ПриватБанку. Ще у 2024 році чоловікові надійшло повідомлення про потребу оновити інформацію про доходи та підтвердити джерела, звідки він отримує кошти.

На вимогу чоловік подав власну декларацію, витяг із реєстру платників єдиного податку та квитанції. Банк прийняв документи, але з часом без жодних попередніх кроків заблокував рахунок і заборонив доступ до додатка. Працівники нібито побачили неприйнятно високий рівень ризику.

Банк дійсно має право блокувати клієнта, якщо в системі немає підтверджувальних документів, або з'явився неприйнятно високий ризик. Але без доказів фінустанова не може діяти саме так.

Як визначив Верховний Суд, спочатку банк має довести, чому клієнт вважається підозрілим – які були операції, які з документів не підходять для подання інформації про доходи тощо.

У цій справі пояснень від банку не було, а фахівці водночас не запросили клієнта, аби провести додаткову перевірку. Так само суд не побачив доказів, що клієнт міг відмовитися від співпраці з фінустановою.

Тому ухвалу судів попередніх інстанцій Верховний Суд залишив без змін. Дії банку визнані необґрунтованими й протиправними.

Існує кілька підстав вважати, що клієнт "ризикований"

Якщо користувач проводить нереально великі транзакції, тобто розпоряджається набагато більшими сумами, ніж його офіційний дохід, то це одна з підстав підозрювати неправомірні дії.

Крім того, фахівці звертають увагу на штучний поділ однієї великої суми на менші частини для уникнення обов'язкового фінмоніторингу.

Співпрацю з представниками країн, що внесені до чорних чи сірих списків міжнародних організацій, банки теж розцінюють як загрозу.

Проте в будь-якому випадку фінансова установа повинна мати докази, а не одразу блокувати рахунок. Якщо ж клієнт вважає, що його обмежили без підстав, то він може звернутися до суду. Українська юрисдикція вже має шляхи вирішення таких спорів.