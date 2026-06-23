Які прийоми підприємці використовують для обходу податків?

Відомо про випадки, коли кілька бізнесменів ділили його між підприємцями. У цьому існує логіка: якщо один ФОП наближається до річного ліміту доходів для спрощеної системи, то частину обороту переводять на іншого підконтрольного підприємця. Як пояснила в коментарі 24 Каналу керівна партнерка, адвокатка Юридичної компанії "Тацій і Партнери" Дарина Косінова, вони мають вигляд двох незалежних між собою підприємців, але ділять один бізнес із двома вивісками.

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Але така схема не єдина, – каже фахівчиня. Чимало компаній пропонують платити працівникам заробітну плату в конвертах. Тобто офіційно людина отримує менше, а решта віддається готівкою. Тоді з цієї суми працедавцю не треба сплачувати податок на доходи фізичних осіб чи єдиний соціальний внесок.

Також бізнес використовує прийом укладення договорів з підконтрольними контрагентами. Тобто бізнес нібито "купує" послуги або товари, яких фактично не існує, і таким чином зменшує оподатковуваний прибуток.

Інша схема полягає в залученні сотень окремих ФОП, які формально працюють в мережі магазинів під єдиним брендом. Виходить так, що жоден з них не перевищує порогових показників.

Дарина Косінова Керівна партнерка, адвокатка Юридичної компанії "Тацій і Партнери" Ще п'ять років тому виявлення таких схем вимагало виїзної перевірки та ручного аналізу документів. Сьогодні значна частина роботи робиться автоматично. Податкова служба зіставляє дані з Єдиного реєстру податкових накладних, банківські виписки, відомості ЄДР і дані про реєстрацію ФОП.

Тобто тепер за допомогою алгоритму податкова та банки можуть знаходити спільні контактні телефони, адреси реєстрації, однотипних клієнтів, синхронну динаміку доходів та інші пов'язані речі у кількох осіб.

За словами адвокатки, якщо під час такої перевірки виявляється, що 20 ФОП отримують гроші від одних і тих самих контрагентів, зареєстровані за однією адресою і мають один номер телефону у відкритих реєстрах, то навіть обшук проводити не потрібно.

Крім того, Національний Банк методично посилює вимоги до фінансового моніторингу і штрафує банківські установи за його неналежне виконання, що змушує банки самостійно і доволі ретельно шукати ознаки підозрілих операцій.

Під увагу потрапляє призначення кожного платежу, відсутність зрозумілої ділової логіки в надходженнях, надмірна кількість однотипних переказів від фізичних осіб. Рахунок можуть заблокувати і вимагати пояснень ще до того, як справа потрапить до податкової,

– розповіла Дарина Косінова.

Відповідальність за дроблення бізнесу згідно з Кримінальним правом

Експертка уточнює, що покарання за проведення таких схем передбачена в статті 212 Кримінального кодексу України. За умисне ухилення від сплати податків особа може отримати штраф. Його сума залежить від розміру несплачених коштів.

Якщо розмір несплачених податків значний, то закон передбачає штраф у розмірі від 5 000 – 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Якщо визначено, що розмір великий, або схему створено за попередньою змовою групою осіб, то штраф зростає до 10 000 – 15 000 неоподатковуваних мінімумів з аналогічним додатковим покаранням.

А при особливо великому розмірі або рецидиві вже призначається штраф у розмірі 25 000 неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією майна.

Дарина Косінова уточнила, що значним розміром може вважатися сума, яка в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, великим – та, що в п'ять тисяч разів, а особливо великим – у сім тисяч разів.

Звільнити особу від кримінальної відповідальності можна, якщо всі несплачені податки вона повернула, а також відшкодувала державі заподіяну шкоду, фінансові санкції і пеню. Це можливо за умови розробленої стратегії захисту та своєчасності прийнятого рішення.

При цьому експертка наголосила: аби притягнути людину до відповідальності за цією статтею, має бути доведений умисел. Тобто, якщо податок не сплатили через помилку чи фінансові труднощі, то формально це не утворює склад злочину. Але водночас слідчі все ще можуть кваліфікувати такі дії й за іншими статтями.

Додамо, що учасникам схем може загрожувати не тільки кримінальна відповідальність, але й анулювання статусу платника єдиного податку, донарахування всіх несплачених сум за загальною системою плюс штрафи і пеня.

Дарина Косінова також зауважила, що подібні схеми дроблення бізнесу вже втрачають ефективність після проведеної цифровізації. Так усі перевірки за реєстрами разом з активною позицією Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби ДПС вже не змушують підприємця чекати перевірки. Тепер система сама знаходить порушення та формує підстави для втручання.

Додатково змінюється сам підхід до контролю. Новий законопроєкт про протидію ухиленню від оподаткування, розроблений у рамках імплементації Директиви ЄС 2016/1164, вводить поняття "податкового зловживання" – ситуації, коли операція юридично бездоганна, але позбавлена реальної економічної мети,

– пояснила адвокатка.

Експертка зазначає, що захиститися від перевірок й проблем можна, якщо підприємець відмовиться від схем, які не мають реального економічного обґрунтування. Бо якщо в компаній є кілька ФОП, але вони мають різних клієнтів, власні ресурси й ухвалюють самостійні рішення, то до них виникає значно менше питань. А коли один бізнес штучно нарізаний між пов'язаними особами виключно з метою утримання в межах ліміту, то це вже не вважається це оптимізацією, а може кваліфікуватися як реальна схема, яку у 2026 році не важко виявити. Тобто, за словами Косінової, розумною альтернативою для бізнесменів може бути своєчасний аналіз структури бізнесу та перехід на загальну систему там, де обороти реально виросли.

Податкова вже проводить перевірки

Податкова служба звертає увагу на випадки так званого дроблення бізнесу. Проблеми виникають тоді, коли податківці доводять, що поділ був штучним і використовувався лише для зменшення податкового навантаження.

Органи можуть донарахувати податки, штрафи та пеню. Спроби приховати фактичну структуру компанії або використати ФОПів виключно як інструмент податкової оптимізації можуть стати підставою для претензій з боку податкової служби.

При цьому в Податковому кодексі окремого правопорушення за "дроблення бізнесу" немає. Тож не визначений і розмір штрафу та безпосередня кримінальна відповідальність. Ба більше, навіть офіційного визначення цього поняття в законодавстві ще немає.