Що робити, коли є помилка в ЄДР
Порядок внесення змін залежить від того, хто саме припустився помилки – державний реєстратор чи заявник, пише "Судово-юридична газета".
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У випадку, коли неправильні дані з'явилися через дії державного реєстратора, процедура виправлення є максимально простою:
- Посадовець повинен самостійно усунути неточність безкоштовно.
- Закон зобов'язує зробити це протягом одного дня після того, як помилку буде виявлено.
- Для власника бізнесу чи підприємця жодних додаткових витрат у такій ситуації не передбачено.
Інша процедура діє у випадках, коли неточні відомості містилися в документах, які подавав сам заявник. Найчастіше йдеться про помилки у:У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
- персональних даних;
- датах;
- адресах;
- інших реєстраційних відомостях.
У такій ситуації для виправлення інформації потрібно звернутися до державного реєстратора із відповідними документами. Крім того, заявнику доведеться сплатити адміністративний збір за внесення змін до реєстру.
Скільки коштує виправлення помилки в ЄДР
Розмір адміністративного збору визначається статтею 32 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Конкретна сума залежить від виду реєстраційної дії та змін, які необхідно внести до ЄДР.
Також відомо, що в окремих випадках виправити помилку можна через суд. Після набрання чинності відповідним судовим рішенням державний реєстратор вносить зміни до Єдиного державного реєстру без стягнення будь-якої плати.
Тобто власнику бізнесу не доведеться оплачувати адміністративний збір, якщо підставою для внесення змін стало рішення суду.